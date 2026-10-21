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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué no fue titular Luis Díaz en Bayern Múnich vs Arsenal, en la Champions League?

¿Por qué no fue titular Luis Díaz en Bayern Múnich vs Arsenal, en la Champions League?

El habilidoso extremo colombiano Luis Díaz no apareció en el once inicialista del Bayern Múnich para enfrentar al Arsenal y Vincent Kompany salió a dar explicaciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Foto: AFP

Este miércoles, en el Allianz Arena, Bayern Múnich recibió al Arsenal por la tercera jornada de la UEFA Champions League, y la sorpresa fue el colombiano Luis Díaz, quien no apareció en el once titular pese a venir de marcar un triplete y dar una asistencia en duelo contra RB Leipzig en la Bundesliga de Alemania. Eso sí, el guajiro no fue el único ausente en medio de una nómina con muchas variantes.

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Manuel Neuer, Josip Stanisic, Tom Bischof, Serge Gnabry y Alphonso Davies aparecieron como novedades desde el pitazo inicial. En el pórtico la novedad es por la recuperación del experimentado guardameta; Michael Olise está pagando fecha de sanción luego de su expulsión en la jornada pasada de Champions ante el Viking; Nathaniel Brown, Joshua Kimmich y Luis Díaz si fue por decisión técnica.

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Tales sorpresas generaron dudas en la prensa y por eso en la previa al juego le consultaron a Kompany. "Estamos atravesando un período con poco tiempo para recuperarnos. A veces, eso significa que un partido puede tener un impacto en el siguiente. Lucho Díaz ya estaba luchando hacia el final del partido contra el Leipzig. Nos preocupaba que algo le hubiera pasado. Ha vuelto a entrenar, así que podría tener un rol hoy si se siente bien. Estamos contentos de que esté disponible en absoluto", argumento el DT de los 'bávaros'.

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Dicho esto, Díaz Marulanda tuvo que esperar su oportunidad desde el banco de suplentes como una medida para no generarle una fatiga física que posteriormente le pueda provocar molestias de mayor gravedad. De momento el exjugador del Liverpool acumula cuatro goles y una asistencia en 10 juegos de la presente temporada.

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Luego del encuentro frente a los ''gunners', Bayern Múnich tendrá un nuevo compromiso el domingo 25 de octubre contra el Friburgo, por la séptima fecha de la Bundesliga.

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