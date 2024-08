¿Por qué Yaser Asprilla no es titular en Girona vs. Osasuna?

El Girona, el nuevo equipo del habilidoso jugador Yaser Asprilla, está listo para enfrentar una nueva jornada en la Liga de España. En esta oportunidad, el elenco dirigido por Míchel Sánchez recibirá al Osasuna en el estadio de Montilivi.

Para este compromiso, el técnico decidió a su once inicialista; no obstante, entre los elegidos no aparece Yaser Asprilla, una de las contrataciones pomposas del cuadro de Cataluña, y tampoco está Jhon Solís.

¿Por qué no es titular Yaser Asprilla en Girona vs. Osasuna?

En ese orden de ideas, el jugador formado en la cantera de Envigado Fútbol Club comenzará el duelo por la tercera jornada de la Liga de España 2024/2025 desde el banco de suplentes, al igual que su compatriota, Jhon Solís.

Así las cosas, Yaser deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes, en pro de debutar con su nuevo club en una competición donde espera aportar lo mejor de su fútbol en beneficio del Girona, que además de los torneos locales también enfrentará por primera vez en la Champions League.

El DT de Girona dijo en la previa del compromiso sobre el colombiano que "en el caso de (Yaser) Asprilla ha hecho solo tres entrenamientos y también viene de una situación complicada porque él no estaba en todos los entrenamientos en su equipo". Así al buen jugador colombiano lo llevan con calma en este proceso.

Yaser Asprilla, jugador del Girona - Foto: Girona Oficial

Estos son los suplentes del Girona: Juan Carlos, Pau López, Arnau, Van De Beek, Stuani, Yaser Asprilla, Romeu, Juanpe, Krejci, Solís, Portu, Misehouy.

Así formará el Girona para enfrentar al Osasuna: