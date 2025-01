Presidente de Rayo Vallecano respaldó a Íñigo Pérez y le tiró a James Rodríguez

James Rodríguez no para de ser noticia en México desde que se dio su fichaje hace un par de semanas por el León. En el país norteamericano están felices por el fútbol del '10', los hinchas de las 'fieras' lo aman, pero desde España aún el cucuteño sigue causando repercusiones: el motivo, unas declaraciones que concedió a una cadena deportiva 'azteca' y que en el Rayo Vallecano no cayeron nada bien.

Al cucuteño le consultaron del por qué no le fue tan bien en el elenco 'rayista' bajo la dirección de Íñigo Pérez, a lo que respondió que ahora los entrenadores le apuestan más a lo físico que mantener al '10' tradicional. Esas palabras por parte de Rodríguez Rubio hicieron eco en la 'madre patria' y fue el propio presidente del Rayo Vallecano , Martín Presa, el que salió hablar de ello defiendo al timonel del equipo madrileño.

"James Rodríguez no ha jugado porque mira también unas declaraciones desafortunadas. Es decir, James Rodríguez, que creo que ha tenido hoy, no ha jugado porque no encajó como yo creo que todos hubiésemos querido, yo el primero y el entrenador también, Inigo Pérez, que hubiesen encajado", respondió así Presa en la cadena 'COPE' cuando le consultaron por qué James no había jugado tanto en el club.

Iñigo Pérez, director técnico de Rayo Vallecano, y James Rodríguez, nuevo jugador de León de México

Pero ahí no paró su respuesta e hizo hincapié en el tema del '10' y que en el Rayo siempre ha existido esa figura. Presa recalcó que simplemente no "encajó en el equipo" y por último le deseó los mejores éxitos ahora en el León.

"Porque quizás el sistema, con los jugadores que llevan tiempo, el sistema de juego, todos los movimientos tácticos del equipo, pues le costó entrar, es decir, y no supimos hacerlo entrar. Pero por ejemplo, ha comentado que no hay que jugar con 10, a mí me encantan los 10, es decir, la figura del 10; el clásico, el que te rompe: Maradona, Messi, es decir, te encanta. El Rayo juega con 10, ahora mismo está jugando Isi de 10, tenemos a Trejo que ha jugado de 10; el Rayo tiene 10 y siempre hemos tenido sobrepoblación en esa posición. Pero no encajó en el equipo y decidimos separar los caminos y mira, de verdad desearle la mejor de las suertes del mundo, es un magnífico jugador, eso no hay que descubrirlo", precisó el dirigente del Rayo Vallecano a la cadena 'COPE'.

¿Qué había dicho James Rodríguez de su paso por Rayo Vallecano?

"En los clubes ya no usan tanto un '10'. El fútbol ha cambiado mucho, le ponen más a la parte física, a los jugadores rápidos por bandas. El '10' se está perdiendo un poco... Pero todavía hay técnicos que son inteligentes y pueden jugar con este jugador, cuando tienes a un jugador con talento, es más fácil crear chances y está más fácil de poder ganar", expresó el actual crack del León para 'Fox Sports' México.