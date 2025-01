¿PSG ya no va por Jhon Jáder Durán? Los franceses tienen en la mira a estrella del Nápoles

Jhon Jáder Durá n ha sido vinculado en los últimos al PSG de Francia. La escuadra francesa quiere reforzar su ataque, sin embargo, ahora están interesados en la estrella del Nápoles, dejando en el aire si de verdad existe interés en el colombiano.

La prensa de Francia asegura que PSG tiene en mente todo un plan para poder financiar los fichajes que desea.

Fichado como jugador libre procedente del Real Madrid en el verano de 2023, el internacional español Marco Asensio (28 años) figura, junto al central eslovaco Milan Skriniar y la punta francés Randal Kolo Muani, como futbolistas a los que el PSG está abierto a vender en este mercado de invierno, según 'L´Équipe'.

Como posible refuerzo, el conjunto de Luis Enrique piensa en el delantero georgiano del Nápoles Khvicha Kvaratskhelia. Eso no supone del todo que hayan descartado a Durán, ya que el jugador de Nápoles sería el reemplazo de Ascencio y el colombiano llegaría en lugar de Kolo Muani.

Khvicha Kvaratskhelia, jugador del Napoli Foto: AFP

Asensio, que inició la temporada como titular y tiene contrato hasta 2026, ha ido perdiendo protagonismo y ha sumado 18 minutos en los últimos ocho encuentros ligueros. Desde el inicio de la temporada, lleva dos goles y cuatro asistencias en 11 partidos.

De acuerdo con 'L´Équipe', clubes ingleses y españoles están interesados, aunque el gran obstáculo es el elevado salario del jugador, que se sitúa en torno a 10 millones de euros brutos al año.

El rotativo señaló que tanto Asensio como Skriniar y Kolo Muani podrían entrar en la operación del PSG para abaratar el fichaje de Kvaratskhelia, valorado en 85 millones de euros.

Kvaratskhelia pide salir del Nápoles, anuncia su técnico Antonio Conte

El delantero georgiano del Nápoles Khvicha Kvaratskhelia, objetivo del París Saint-Germain según la prensa, pidió dejar el club italiano, anunció este sábado su técnico Antonio Conte en rueda de prensa.

"Ha pedido salir, estoy decepcionado, estamos hablando de un jugador importante", declaró Conte en la víspera de la recepción del Verona en la 20ª jornada.

"Veremos lo que pasa. Contra el Verona no estará, perdemos a un jugador importante", añadió el técnico del equipo líder de la Serie A.

"Me doy cuenta de que es un golpe duro, pero he aprendido a tomar distancia. No querría que mañana, si se queda, piense que lo encadené aquí", continuó Conte.

Elemento clave en la Serie A ganada por el Nápoles en 2023 y elegido mejor jugador de aquella edición, Kvaratskhelia, de 23 años, es uno de los extremos más interesantes del fútbol europeo.

El contrato del internacional georgiano con el Nápoles finaliza en 2027 y el club podría pedir hasta 80 millones de euros (82,04 millones de dólares) en su traspaso, según la prensa italiana.

Según los medios franceses, Kvaratskhelia es la prioridad del PSG para reforzarse en el mercado de enero.

Este curso 'Kvara' ha marcado cinco goles en el campeonato, aunque no celebra desde el 29 de octubre.