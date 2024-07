¿Qué hiciste, Miguel Borja?: la curiosa acción de la que fue partícipe con River Plate

River Plate se enfrentó a Sarmiento de Junín en juego por la fecha 8 de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina y allí, Miguel Ángel Borja, aunque es protagonista por lo general por sus goles, esta vez, lo fue por una particular acción.

Cerca de la media hora de juego, un centro cayó al corazón del área, el cual rechazó la zaga del equipo rival, en dicho rebote, el esférico terminó pegando en la mano, para luego terminar en los pies de Manuel Lanzini, quien, rápidamente, tiro a puerta encontrando premio.

Finalmente, la anotación, la cual había sido un buen gol, no terminó por subir al marcador y tanto el argentino como el colombiano se lamentaron de lo mismo. De hecho, el 'Colibrí', una vez el balón irrumpió en las redes del visitante, no celebró mucho, ya que sabía que no iba a terminar valiendo dicho tanto.

Vea acá la curiosa acción de la que Miguel Borja fue partícipe

NO VALE EL GOLAZO DE LANIZINI: por una mano previa de Borja, se anuló el primer festejo de Manu desde su regreso a River.



NO VALE EL GOLAZO DE LANIZINI: por una mano previa de Borja, se anuló el primer festejo de Manu desde su regreso a River.