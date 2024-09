Quién es Alexéi Rojas, el arquero colombiano que fue suplente en Arsenal

Alexéi Rojas sigue cumpliendo sueños. El pasado miércoles 25 de septiembre, en el triunfo 5-1 de Arsenal sobre Bolton, por la tercera ronda de la Carabao Cup, no solo fue convocado por el técnico Mikel Arteta, sino que, además, estuvo en el banco de suplentes. A pesar de que no sumó minutos, es una muestra de que su tan anhelado debut con el equipo principal puede estar muy cerca.

Sin embargo, llegar hasta ese punto no ha sido fácil. El nacido el 28 de septiembre de 2005, en Basildon, Inglaterra, tiene raíces tanto rusas como colombianas, lo que le ha permitido representar a diferentes selecciones juveniles. Inicialmente, fue convocado por el combinado inglés y ruso, pero, desde el 2022, tomó la decisión de defender los colores de la 'tricolor cafetera' , en la Sub-20.

Ahora, no siempre estuvo en las filas del Arsenal. Antes de llegar a los 'gunners', Alexéi Rojas hizo parte de la cantera del Chelsea. Allí, adquirió sus bases y, finalmente, arribó al Arsenal, con quien firmó su primer contrato profesional. De acuerdo con los detalles revelados por la institución, está vinculado hasta el 2026, periodo de tiempo en el que espera aprender y sumar minutos oficiales.

"Las palabras no pueden describir cómo me siento. Desde los 10 años sueño con ser futbolista profesional y que el fútbol sea mi vida. Es gratificante dar el primer paso para lograrlo, firmando mi primer contrato profesional. Estoy inmensamente agradecido a todas las personas que me han ayudado a llegar a este punto, especialmente a mi familia", afirmó en redes, cuando se dio la noticia.

Alexei Rojas, guardameta colombiano del Arsenal, en calentamiento previo a un partido de la Carabao Cup Getty Images

Y es que, poco a poco, se dio a conocer y escaló. En la temporada 2022/2023, disputó nueve partidos en Premier League Sub-18, recibiendo 19 goles en contra y firmando una valla invicta. Luego, en la 2023/2024, sumó minutos en la UEFA Youth League, con seis duelos, en los que le marcaron nueve tantos. De igual manera, volvió a decir presente en la Premier Sub-18, con cuatro juegos.

Para finalizar, en la Premier League Sub-21, también escribió su nombre. Fueron 45 minutos, en reemplazo de Ovie Ejeheri, quien se lesionó. Cuando Alexéi Rojas saltó al campo, iban 4-2 a favor del Arsenal y así culminó el encuentro. Razón por la que se le cuenta como una valla invicta al guardameta colombiano. Ahora, la ilusión está en seguir jugando, ganarse un lugar y crecer día a día.