Rafael Santos Borré: "No fue fácil tomar la decisión de dejar Europa, pero Inter me convenció"

Horas después de arribar a Brasil para iniciar su etapa en el Internacional de Porto Alegre, Rafael Santos Borrétomó la palabra y se refirió a lo que fue su fichaje. Además de eso, el colombiano contó por qué no se dio su regreso a River Plate.

Confesando lo difícil que fue tomar una decisión, teniendo en cuenta que fichar por el Inter implicaba dejar atrás su historia en Europa y regresar a Sudamérica, el atacante colombiano afirmó que al final se dejó convencer y las negociaciones fluyeron de la mejor manera.

“Al principio era difícil tomar la decisión. Mi carrera la había enfocado en estar más tiempo en Europa. Pero empecé a conocer más el proyecto de Inter, hablar con los directivos y crear un vínculo con la hinchada, me interesé en venir y me gustó la idea. Fue importante lo que me mostraron los directivos, no solo conmigo; el equipo está construido con jugadores de jerarquía que le pueden dar mucho a la institución. Uno como jugador quiere estar en un proyecto así con buenos jugadores, mentalidad e idea de juego”, indicó de entrada Rafael Santos Borré, en la rueda de prensa de su presentación, como nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre.

*Otras declaraciones de Rafael Santos Borré:

Publicidad

¿Por qué no continuar en el fútbol alemán?

"Los últimos meses fueron duros en lo personal porque cuando se llegó a un acuerdo y se hizo oficial era difícil. Si me iba ahora o en verano iba a ser similar y mi cabeza estaba en lo que iba a vivir aquí, es mi futuro, un proyecto de 5 años. En Bremen sabía que estaba a préstamo e iba a terminar en verano. Soy una persona transparente y se lo transmití a los directivos y el entrenador del Bremen. Hubiera querido que se diera antes, pero fue en este momento; puedo ganar tiempo antes de que empiecen otras competiciones”.

Borré recebe a camisa de número 19 e também a carteira de sócio das mãos do presidente @BarcellosSCI. #VamoInter pic.twitter.com/0os8QXsnXX — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 6, 2024

¿Por qué Internacional y no River Plate?

“Yo hablé con Lucas Alario, lo llamé varias veces. Él estaba con el tema de su llegada, los partidos, la diferencia horario, pero me contó del club, el día a día. Eso fue muy importante para tener una imagen de lo que voy a vivir acá. Con los directivos analizamos la situación para ver cómo se podía adelantar mi llegada. Bremen se jugaba cosas importantes y quería que estuviera allá. Se buscó la mejor forma de salir en el momento indicado y que los clubes quedaran con una buena relación”.

Publicidad

La competencia en el ataque de Inter...

“Es un lindo problema que va a tener Eduardo Coudet (DT de Internacional). Son muchas competencias, lo bueno es que tiene muchos jugadores de calidad y jerarquía. Va a ser importante que todos estemos preparados porque necesitaremos de todos. Cuando yo no pueda ser decisivo lo será otro”.

El clásico contra Gremio...

“Es algo muy lindo de cada país, de cada ciudad, los clásicos son especiales. Vi el partido pasado, la forma de vivirlo, de disputarlo, mucho roce, es especial. Sentía que necesitaba para mi carrera, volverlo a vivir”.

Depois da coletiva, Borré atende ao sócios e sócias no estádio Beira-Rio, tira fotos e da autógrafos para os torcedores. Bem-vindo, Máquina! pic.twitter.com/tXKFdzAfvE — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 6, 2024

¿Cómo analiza su regreso a Sudamérica?

“Mucha felicidad porque he vivido cosas muy lindas en Sudamérica, conozco muy bien las competencias, sé cómo se vive el fútbol acá. Me hacía falta esa pasión de vivir el fútbol, eso influyó en la decisión. Vivir esa pasión a la que estoy acostumbrado”.