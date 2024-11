Rayo Vallecano se acordó de James Rodríguez tras derrota de Colombia y armó polémica

El Rayo Vallecano no dejó pasar por alto la participación de James Rodríguez en el partido de la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, duelo en el que el volante fue capitán de la Selección Colombia y actuó de principio a fin.

Y aunque se trató de una caída sorpresiva si se tiene que Ecuador no derrotaba al combinado ‘cafetero’ desde hace 6 décadas en esta competición, el club español aprovechó para registrar la aparición del creativo de 33 años de edad en el cotejo.

La escuadra madrileña compartió una imagen del futbolista transportando el balón en el campo del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede del encuentro, y luciendo en el brazo izquierdo la cintilla que lo identificaba como líder del equipo.

La publicación a apreció en todas las redes sociales del conjunto ibérico, que solo se limitó a informar sobre el marcador del compromiso, mencionar al cucuteño y recalcar el hecho de que había sido capitán.

Polémica por publicación del Rayo Vallecano sobre James Rodríguez

El ‘post’ no fue bien recibido entre los fanáticos del ‘10’, que piden para él más minutos de juego en la escuadra de la franja cruzada, ni entre muchos hinchas del cuadro de Vallecas, que empezaron a mostrar su distancia con el colombiano.

Entre quienes respaldan al creativo hubo mensajes se apuntaban directamente al club por tener borrado al jugador. “Para esto usan a James. solo para la imagen y no lo ponen a jugar. Vuélvanse serios”, se leyó en una de las reacciones.

Paralelamente, hubo cantidad de comentarios de aficionados del Rayo catalogando de “chica” a la Selección Colombia y destacando que Rodríguez no tuvo mayor brillo.

“Selección chica, la culpa vuelve a ser del entrenador. Tienen al mejor jugador en el campo pero no da un pase de gol acertado”, indicaba una de las reacciones en contra del cucuteño.

Lo cierto es que ahora James deberá presentarse a su equipo, que se alista para visitar al Sevilla el domingo 24 de noviembre en cumplimiento de la jornada 14 de la Liga de España , choque que tendrá su pitazo inicial a las 10:15 de la mañana, hora colombiana.

No obstante, Íñigo Pérez, entrenador del club, suele no contar con el ‘cafetero’, por lo que se podría presumir que no lo tendrá en cuenta para la confrontación.

Bajo este panorama, el cucuteño deberá buscar cómo tener más minutos de competencia, así sea en un nuevo elenco que logre conseguir en el mercado de fin de año, para llegar en óptimo nivel a los siguientes compromisos de la Selección Colombia , el 20 o 21 de marzo de 2025 contra Brasil, de visitante, y frente a Paraguay, de local en Barranquilla el 25 del mismo mes.