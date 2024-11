Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de James Rodríguez

James Rodríguez ha tenido una temporada agitada y llena de altibajos. Mientras que en la Selección Colombia, brilla, es capitán y aporta goles y asistencias, en el Rayo Vallecano no la pasa nada bien. El director técnico, Iñigo Pérez, no le ha dado las oportunidades que espera y sus minutos en cancha son pocos. Pero eso espera que cambien pronto, empezando este domingo 1 de diciembre.

En el estadio de Vallecas, recibe al Athletic de Bilbao, por la fecha 15 de La Liga de España. Allí, el volante cucuteño llega con aire en la camiseta, tras recibir una sorpresiva noticia. La FIFA reveló los candidatos a integrar el once ideal de los premios The Best y, allí, figura el nombre del colombiano. Dicha postulación se debe al buen nivel que mostró en la Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

Así las cosas, siendo coherentes con ello, James Rodríguez se aferra a tener alguna oportunidad en el terreno de juego. Además, la más reciente victoria de Rayo Vallecano sobre Athletic Club tuvo protagonismo colombiano, por intermedio de Radamel Falcao García . Razón por la que el volante ‘cafetero’ aspira a hacer historia y repetir lo hecho por su compatriota. Partidazo en el estadio de Vallecas.

Programación del partido de James Rodríguez, en La Liga de España

Partido: Rayo Vallecano vs. Athletic de Bilbao.

Día: domingo 1 de diciembre.

Hora: 12:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Vallecas.

Jornada: fecha 15.

Transmisión por televisión: Directv Sports.

Transmisión por internet: aplicación de DGO.

James Rodríguez en acción de juego con el Rayo Vallecano.

Último enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Athletic Bilbao

El pasado 25 de mayo, el conjunto de Vallecas recibió a los de Bilbao y perdió 0-1 con gol de Nico Williams, al minuto 67. Ahora, el 2 de diciembre de 2023, los ‘leones’ golearon 4-0. Así las cosas, el último triunfo de Rayo Vallecano frente al Athletic Club fue el 21 de septiembre de 2021, con anotaciones de Álvaro García y Falcao García, mientras que Pathé Ciss marcó en su propia puerta, siendo el descuento.

Cada vez más borrado por su técnico. Rayo Vallecano

Declaraciones de Iñigo Pérez, previo al partido contra Athletic Bilbao

“Es un partido muy atractivo; el rival lo está haciendo muy bien en las tres competiciones. Por eso, esperamos hacerlo de gran manera y luchar en la cancha, con el fin de recuperarnos de los tropiezos que sufrimos recientemente”, inició diciendo en rueda de prensa el entrenador de Rayo Vallecano.

De igual manera, el estratega confirmó que Raúl de Tomás es una de las bajas sensibles para este compromiso, ya que, a lo largo de la semana, presentó un cuadro gripal. Esto llevó a que se presentaran cambios en la nómina de convocados y uno de los que ocupó esa plaza es Yuri Berchiche.