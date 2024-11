"James Rodríguez quiere irse a lo grande de la Selección Colombia, yendo a un Mundial"

La situación que James Rodríguez vive a nivel de clubes no es la mejor. Desde que llegó a Rayo Vallecano , el director técnico, Iñigo Pérez, no lo ha tenido en cuenta y, por eso, suma pocos minutos. En lo que va de la temporada, el volante solo ha jugado 136', repartidos en seis compromisos, en La Liga. Y es que, en el compromiso frente a Villamuriel, por Copa del Rey, no fue convocado.

Dicho panorama contrasta con lo que ocurre en la Selección Colombia. Además de ser uno de los habituales llamados por Néstor Lorenzo , es el portador de la cinta de capitán, siendo referente y líder, aportando goles y asistencias. De hecho, el estratega siempre ha sido claro que le entregó la batuta al cucuteño, armando parte del equipo alrededor de él y su calidad dentro de la cancha.

Razón por la que mucho se ha hablado con relación a quién ha sido el mejor '10' en la historia de la 'tricolor'. Los nombres que 'pican en punta' y siempre suenan son el de James Rodríguez y Carlos 'Pibe' Valderrama, por sus aportes con la camiseta del combinado patrio. Cada quien tiene sus argumentos, pero cuando el uno habla del otro, los elogios no paran y esta vez no fue la excepción.

El nacido en Santa Marta , de 63 años, dio una entrevista con 'TV Azteca' y no tuvo problema en resaltar el nivel del actual futbolista del conjunto de Vallecas. "La calidad nunca se va de él (James Rodríguez); se va del fútbol porque ya está grande, pero él quiere ir al Mundial, irse a lo grande. Es un jugador de calidad. Lorenzo le dijo: 'usted va a estar en la Selección Colombia' y ahí va", dijo.

James Rodríguez se lamenta de una jugada en Colombia vs. Ecuador por Eliminatorias. RAUL ARBOLEDA/AFP

Pero no fue lo único. En sus palabras también se acordó de Néstor Lorenzo, quien ha firmado una buena campaña desde que tomó las riendas de la escuadra nacional. Allí, se atrevió a decir cuál fue la clave para conseguir tan importantes resultados, siendo protagonistas en Eliminatorias Sudamericanas , muy cerca del Mundial del 2026 y subcampeón de la pasada Copa América 2024 .

"Empezaron (los directivos) a ver a quién, a quién nombramos. ¿Y Lorenzo qué hizo? Llamó a los grandes, a David Ospina, Camilo Vargas, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Juan Fernando Quintero y les dijo: ¿cómo están?. Ahí, llamó a los 'pelaos' nuevos y tenía ventaja de haber estado con José Néstor Pékerman, durante casi ocho años. Todo eso ayudó ", sentenció 'Pibe' Valderrama.