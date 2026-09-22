🔴 Real Madrid (F) vs. PSG (F), EN VIVO; minuto a minuto de la fecha 1 de Champions (F)

⏱️Minuto 20:
Partido donde ambos equipos llegan al campo contrario.
Partido donde ambos equipos llegan al campo contrario.
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PSG se aproxima y busca el empate.
Elimbi es atendida en el campo.
GOOOOOL del Real Madrid Femenino. Anota Schröder.
Se da el pitazo inicial para el debut de ambos equipos en esta edición.
Le 11 de départ concocté par Paulo César ! ⚔️ pic.twitter.com/iAQCNlN3XD— PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 22, 2026
📋 ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) September 22, 2026
✅ Our starting XI!
🆚 @PSG_Feminines pic.twitter.com/wVeJuUr3d3
Sean bienvenidos a este LIVE Blog del partido entre Real Madrid Femenino y PSG Femenino.
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