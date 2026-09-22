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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Real Madrid (F) vs. PSG (F), EN VIVO; minuto a minuto de la fecha 1 de Champions (F)
EN VIVO

🔴 Real Madrid (F) vs. PSG (F), EN VIVO; minuto a minuto de la fecha 1 de Champions (F)

Este martes, 'las merengues´ reciben en casa a las 'parisinas', en duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions Femenina.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 22 de sept, 2026
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Real Madrid vs PSG, duelo por la fecha 1 de la Champions Femenina
Real Madrid vs PSG, duelo por la fecha 1 de la Champions Femenina
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  • 02:23 p. m. - Real Madrid (F) 1-0 PSG (F)
    ⏱️Minuto 20:

    Partido donde ambos equipos llegan al campo contrario.

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  • 02:16 p. m. - Real Madrid (F) 1-0 PSG (F)
    ⏱️Minuto 15:

    PSG se aproxima y busca el empate.

  • 02:11 p. m. - Real Madrid (F) 1-0 PSG (F)
    ⏱️Minuto 7:

    Elimbi es atendida en el campo.

  • 02:06 p. m. - Real Madrid (F) 1-0 PSG (F)
    ⏱️Minuto 2:

    GOOOOOL del Real Madrid Femenino. Anota Schröder.

  • 02:04 p. m. - Real Madrid (F) 0-0 PSG (F)
    Comienza el partido

    Se da el pitazo inicial para el debut de ambos equipos en esta edición.

  • 02:03 p. m. - PREVIA - Real Madrid Femenino vs PSG Femenino
    Alineación del PSG Femenino

  • 02:00 p. m. - PREVIA - Real Madrid (F) vs PSG (F)
    Alineación del Real Madrid Femenino

  • 01:58 p. m. - PREVIA - Real Madrid (F) vs PSG (F)
    ¡Bienvenidos!

    Sean bienvenidos a este LIVE Blog del partido entre Real Madrid Femenino y PSG Femenino.

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