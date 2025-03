Rescinden contrato a colombiano en Argentina, mientras se tomaba fotos con figuras de Brasil

Este martes, un equipo de la Liga de Argentina sorprendió al despedir a un jugador colombiano por un aparente caso de indisciplina. Se trata de Jaime Peralta, quien apenas arribó a San Lorenzo a principios de este 2025. El futbolista, cuya ficha pertenece a Cúcuta Deportivo ya tenía antecedentes por mal comportamiento.

"Menos de dos meses fue lo que duró el delantero Jaime Andrés Peralta en San Lorenzo. Es que el club decidió rescindirle el vínculo este martes luego de que no se presentara al entrenamiento. El plantel se iba a reencontrar luego de la clasificación del domingo a los 16avos de final de la Copa Argentina por penales ante Sportivo Las Parejas, pero el colombiano no apareció y horas antes se lo había visto recibiendo al plantel de Brasil en el hotel", fue la información revelada por el medio 'TyC Sports'.

Lo dicho por el citado medio fue confirmado en redes sociales, puesto que un internauta alcanzó a tomarle pantallazo a la historia de Peralta en la red social Instagram. Al delantero se le ve posando con jugadores de la 'canarinha' como Marquinhos, Vinícius Júnior y Rodrygo.

Mientras Jaime Peralta no iba a entrenar a San Lorenzo diciendo que estaba enfermo subía historias pidiéndole fotos a los jugadores de Brasil en el hotel como un hincha más.



El futbolista colombiano promedio pic.twitter.com/Up4KLtPxEj — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) March 25, 2025

En Argentina también contaron que no fue la primera vez que Peralta no estuvo en la práctica. "El atacante, que había arribado a préstamo desde Deportivo Cúcuta con cargo y una opción de compra por el 50% de su pase, no había sido citado para el encuentro frente al elenco santafesino. El último domingo ya se había ausentado de un ensayo con el plantel que dirige Miguel Ángel Russo algunos días atrás", agregaron.

Publicidad

Jaime Peralta disputó cinco partidos con San Lorenzo en el Torneo Apertura 2025, sumando 96 minutos. Marcó un gol y recibió cuatro tarjetas amarillas.

En cuanto al global de su carrera, ha disputado 39 partidos, para un total de 1.614 minutos. Con Cúcuta Deportivo jugó 21 encuentros y anotó ocho goles, mientras que en Independiente Medellín marcó tres en 13 duelos.