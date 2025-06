Revés en la operación de Luis Díaz y Barcelona; todo por el tema del billete

Luis Díaz no para de ser tema de conversación en los diarios de España y la razón es el Barcelona. El club 'blaugrana' se plantea lanzar su última ofensiva para tratar de fichar al guajiro en el próximo mercado de pases y se apegan a una promesa que habría hecho el propio Liverpool. No obstante, no se pasarían de una cifra fijada.

Luego de ultimar el acuerdo con el arquero Joan García, desde la dirigencia de la entidad catalana se enfocan el todo por el todo en incorporar un extremo y para esa posición hay varios nombres sobre la mesa, pero el que partiría con ventaja es el de Díaz Marulanda. Desde el 'clan Barça' reconocen que su perfil se acoplaría muy bien por la banda izquierda y no solo aportaría buen fútbol y goles; el 'OK' estaría dado por ambas partes, pero ahora la misión es que desde lo económico es tratar que la operación sea asumible.

Este martes 10 de junio en el diario 'Sport' de Barcelona dieron las últimas novedades con respecto a cómo ha ido evolucionando todo este tema. En primera instancia aseguran que el 'culé' tendría a favor la predisposición de 'Lucho' y lo segundo es que se aferran a la promesa de los 'reds' de una posible marcha del oriundo de Barrancas si llega una oferta, pero por más de 80 millones de euros. Desde el elenco inglés no quieren dar ninguna rebaja; así que ojo, esto estaría demorando la negociación.

Luis Díaz, futbolista colombiano de Liverpool

"El colombiano ha deslizado este pacto verbal para que el Barça se lance ya a por él, pero los inputs que está recibiendo el club blaugrana es que en Liverpool no quieren saber nada de rebajas y que si el club blaugrana quiere a uno de sus titulares, lo deberá pagar. Esa diferencia de discursos está demorando la negociación, pero aquí Joan Laporta no tiene prisa porque sabe que si el jugador se mantiene firme, el fichaje caerá como fruta madura", se leyó en el diario anteriormente citado, que luego hace una importante aclaración.

¿Cuál es esa especificación? El Barcelona no se puede permitir pagar la cantidad de 80 millones de euros por el exJunior de Barranquilla, así que si no cumplen lo prometido, es decir, el pacto que le habría hecho Liverpool a 'Luchito', el posible fichaje se va a complicar. Lo otro, es que hay importantes nombres por ese lugar como Marcus Rashford.