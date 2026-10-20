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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y una asistencia de lujo con Al Ittihad; de taco para golazo de George Ilenikhena

Richard Ríos y una asistencia de lujo con Al Ittihad; de taco para golazo de George Ilenikhena

Al Ittihad venció 1-4 a Al Ettifaq, este martes, con participación ofensiva del mediocampista colombiano Richard Ríos, quien aportó una asistencia en el compromiso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Richard Ríos, volante colombiano del Al-Ittihad.
Richard Ríos, volante colombiano del Al-Ittihad.
Foto oficial del Al-Ittihad.

Richard Ríos sumó su segunda asistencia con el Al Ittihad, y lo hizo este martes 20 de octubre en la victoria de visitante 1-4 sobre el Al Ettifaq, en la fecha 9 de la Liga de Arabia Saudita.

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Al minuto 16, se dio una gran jugada colectiva que acompañó el mediocampista colombiano, quien entró al área y tras recibir la pelota decidió con un taco, dejársela servida a George Ilenikhena, quien se volteó y puso el primer gol de la noche en el compromiso.

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Cabe recordar que Richard Ríos desde su llegada a Al Ittihad se ha consolidado como titular indiscutible, algo que estaba buscando tras no entrar en los planes del técnico del Benfica, por lo que se fue cedido al elenco árabe.

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Acá la asistencia de Richard Ríos en Al Ettifaq vs Al Ittihad:

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