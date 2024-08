Roger Martínez estuvo cerca de Nacional, pero habló de su decisión de seguir en Racing

Racing derrotó este viernes a domicilio por 0-1 a Newell’s Old Boys en Rosario y quedó como uno de los líderes del Torneo Liga Profesional del fútbol argentino. Un solitario gol del colombiano Roger Martínez, le permitió a la Academia, dirigida por Gustavo Costas, imponerse y alcanzar las 20 unidades para igualar en la primera posición a Huracán.

El cartagenero fue la gran figura de la jornada, anotando un golazo de media distancia, con la potencia que lo caracteriza,por lo que en la prensa lo eligieron como el mejor del partido y allí dio algunas declaraciones que han tenido eco.

Para comenzar, Roger Martínez señaló que fue importante para él marcar y que Racing pueda tener victorias para pelear por el título.

“Muy agradecido con Dios por este partido, sabíamos que seria un partido difícil. Contento por el grupo, por el equipo porque los que entramos dimos todo hicimos las cosas como se deben hacer y nos vamos a casa con el triunfo. Estoy contento porque jugué, ayudé al equipo con un gol, pero más que nada contento por el grupo, se viene trabajando bien, merecíamos una victoria como esta en el torneo para seguir arriba luchando, agradecido con todos”, dijo para comenzar el experimentado jugador colombiano.

Antes de comenzar la nueva temporada en Argentina, hubo negociaciones para que Roger Martínez saliera de la ‘Academia’ y de hecho uno de los equipos interesados y que le hizo propuestas fue Atlético Nacional.

Roger Martínez es pretendido por Atlético Nacional. LUIS ROBAYO/AFP

¿Por qué Roger Martínez no fue a Nacional y se quedó en Racing?

El propio delantero no se puso con rodeos y se refirió a lo que le pasó la campaña pasada con el cuadro de Avellaneda, que lo hizo pensar cosas, pero al final aseguró que está cómodo en la ‘Academia’.

“Se hablaron muchas cosas pero estoy muy contento acá, desde que volví trato de disfrutarlo al máximo. Tuve lesiones que no me dejaron tener la continuidad que quería, estoy contento, a Racing todo el mundo sabe lo que lo quiero y por qué volví, me siento contento y cada vez que entre a la cancha daré lo mejo”, contó Martínez en charla con ‘ESPN’ tras el partido de Racing 1-0 Newell’s, en el que anotó el único tanto del compromiso.

Y es que Roger no es el delantero titular del equipo que dirige el técnico argentino Gustavo Costas, ya que el goleador es

Adrián Emmanuel Martínez, quien viene en una buena racha y es uno de los mejores jugadores del campeonato argentino.