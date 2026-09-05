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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Schalke 04 vs Bayern Múnich, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por la Bundesliga
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🔴 Schalke 04 vs Bayern Múnich, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por la Bundesliga

Este sábado en el estadio Veltins-Arena, en Gelsenkirchen, se enfrentarán Schalke y Bayern en compromiso de la segunda jornada del fútbol alemán. Luis Díaz titular como ya es costumbre. ¡SÍGALO EN VIVO AQUI!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 5 de sept, 2026
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Schalke vs Bayern Múnich - Duelo válido por la Jornada 2 de la Bundesliga
Schalke vs Bayern Múnich
Foto: AFP
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  • 11:52 a. m. - Schalke 0-0 Bayern Múnich
    ⌚Minuto 20:

    Pasado el cuarto de hora es claro que el Schalke juega a la contra, es un equipo que no elabora mucho.

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  • 11:45 a. m. - Schalke 0-0 Bayern Múnich
    ⌚Minuto 12:

    Por poco se adelanta el Bayern en el marcador tras un remate dentro del área por parte de Nathaniel Brown que Loris Karius ataja de manera excepcional para enviar el balón al tiro de esquina.

  • 11:36 a. m. - Schalke 0-0 Bayern Múnich
    ⌚Minuto 5:

    Primeros minutos de partido donde el Bayern es el equipo que se adueña de la esférica.

  • 11:30 a. m. - Schalke 0-0 Bayern Múnich
    ¡Comienza el partido en el Veltins-Arena!

    Rueda el balón para el inicio del primer tiempo.

  • 10:56 a. m. - PREVIA - Schalke vs Bayern Múnich
    Titular del Bayern Múnich

    Así será el once titular del conjunto 'bavaro' para su visita al estadio del Schalke.

  • 10:52 a. m. - Schalke vs Bayern Múnich
    Titular del Schalke

    Este es el onceno titular del equipo que hoy oficia como local.

  • 10:48 a. m. - PREVIA - Schalke vs Bayern Múnich
    ¡Bienvenidos!

    Siga aquí nuestro minuto a minuto del partido entre Schalke y Bayern.

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