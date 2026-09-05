🔴 Schalke 04 vs Bayern Múnich, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por la Bundesliga

Pasado el cuarto de hora es claro que el Schalke juega a la contra, es un equipo que no elabora mucho.
- 11:52 a. m. - Schalke 0-0 Bayern Múnich⌚Minuto 20:
- 11:45 a. m. - Schalke 0-0 Bayern Múnich⌚Minuto 12:
Por poco se adelanta el Bayern en el marcador tras un remate dentro del área por parte de Nathaniel Brown que Loris Karius ataja de manera excepcional para enviar el balón al tiro de esquina.
- 11:36 a. m. - Schalke 0-0 Bayern Múnich⌚Minuto 5:
Primeros minutos de partido donde el Bayern es el equipo que se adueña de la esférica.
- 11:30 a. m. - Schalke 0-0 Bayern Múnich¡Comienza el partido en el Veltins-Arena!
Rueda el balón para el inicio del primer tiempo.
- 10:56 a. m. - PREVIA - Schalke vs Bayern MúnichTitular del Bayern Múnich
Así será el once titular del conjunto 'bavaro' para su visita al estadio del Schalke.
🔴 Mit dieser 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝟏𝟏 ins erste Bundesliga-Auswärtsspiel der Saison! ⚪ pic.twitter.com/VADmwC7WCs— FC Bayern München (@FCBayern) September 5, 2026
- 10:52 a. m. - Schalke vs Bayern MúnichTitular del Schalke
Este es el onceno titular del equipo que hoy oficia como local.
Unsere Start-1⃣1⃣ fürs Heimspiel gegen den @FCBayern!⚒️#S04 | #S04FCB pic.twitter.com/3dSzW8Obiu— FC Schalke 04 (@s04) September 5, 2026
- 10:48 a. m. - PREVIA - Schalke vs Bayern Múnich¡Bienvenidos!
Siga aquí nuestro minuto a minuto del partido entre Schalke y Bayern.
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