Sebastián Pérez, de su buen presente en el fútbol europeo, al latente sueño de Selección Colombia

Sebastián Pérez es noticia en territorio europeo por su gran nivel con el Boavista de Portugal, que se ve reflejado en importante cifra estadística que lo destaca como uno de los mejores mediocampistas en todo el mundo.

Es por eso que, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el ‘cafetero’ habló sobre la publicación de la CIES (Centro Internacional de Estudios Deportivos), donde fue elegido como el mediocampista número 17 con mejores estadísticas en términos de retención del balón, bajo presión.

“Yo creo que más que todo en este último año he sentido que mi juego he madurado. Esta es mi cuarta temporada acá en Portugal, jugando con equipos de alta intensidad como Benfica, Porto y Sporting Braga, y siento que en esta temporada he demostrado en esos partidos lo que marca esa estadística, que he podido guardar mucho la pelota independiente a la presión que meten estos equipos”, indicó de entrada Sebastián Pérez.

Noticias sobre el futuro de Sebastián Pérez

Sumado a eso y referente a las claves que lo llevaron a conseguir dicha estadística, el mediocampista colombiano confesó lo que trata de hacer con pelota en el terreno: “Es riesgoso cuando se quiere proteger el balón. Lo he mejorado con el tiempo y habilidades que se van adquiriendo. Pero todo pasa más por leer mejor el juego, digamos que físicamente no soy tan fuerte como otros mediocampistas, pero muchas veces anticipando las jugadas se puede salir más fácil o recibir perfilado; todo eso ayuda”.

*Otras declaraciones de Sebastián Pérez:

¿Sueña con regresar a la Selección Colombia?

“La selección siempre será un sueño, a pesar de uno no estar convocado en los últimos ciclos, es tu país, tu nación, tu familia; jamás se le va a decir que no. No me he comunicado con nadie, pero siempre he estado muy tranquilo con ese tema, es el máximo logro que uno puede tener como jugador, pero estoy muy tranquilo. Si en algún momento se presenta la oportunidad tomarla con la mayor alegría y responsabilidad vestir esa camiseta”.

Su golazo frente a Ecuador por Eliminatorias...

“Ese gol fue hermoso y lo que representó con la camiseta de la selección. Yo después de un tiempo pensaba cómo hice para levantarla a esta altura, pero la camiseta de la Selección Colombia lo hace a uno hacer cosas que muchas veces no piensa qué puede hacer”.

Su deseo de volver a festejar con la ‘tricolor’...

“Quiero hacer otro gol en la selección, obviamente que sea de pronto en un torneo como Copa América o Mundial, pero el sueño es siempre marcar en grandes escenarios. Me lo imagino de media distancia”.