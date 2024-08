Sebastián Villa jugará contra Boca Juniors y en Argentina dicen “que puede complicarlos”

Sebastián Villa está dando de qué hablar nuevamente en Argentina y todo tras su regreso al balompié del cono sur, esta vez con la camiseta de Independiente Rivadavia, aunque lejos del protagonismo que tenía en Boca Juniors, es un nombre que tiene resonancia en ese país.

Y por eso, muchos estaban esperando el momento en el que el futbolista colombiano se volviera a encontrar con su exequipo, y ese día ha llegado, ya que será este sábado, y se palpita lo que será ese encuentro, en el que el antioqueño es un jugador que puede “complicar” a los ‘xeneizes’.

¿Qué dicen en Argentina del encuentro de Sebastián Villa y Boca Juniors?

“A Boca no le convierten muchos goles. En los últimos seis partidos le marcaron nada más que tres. Sin embargo, en ellos hay un común denominador muy particular y es que todos fueron hechos por ex jugadores del club: Santiago Ramos Mingo y Aaron Molinas en el empate 2-2 con Defensa y Justicia; y Maximiliano Zalazar en el 1-1 con Barracas del último finde en la Bombonera. Esta situación, además, se da en un contexto en el que la agenda del Xeneize pone por delante a Independiente Rivadavia en Mendoza y nada menos que a Sebastián Villa”, comenzaron diciendo en el diario ‘Olé’.

De igual manera, en el citado medio señalan que el colombiano, y por los recientes resultados del elenco dirigido por el técnico Diego Martínez, es una amenaza para la defensa.

Sebastián Villa con Independiente Rivadavia - Foto: Independiente Rivadavia Oficial

Publicidad

“Este, sin dudas, puede ser el Villa no favorito de Boca. El que después de todo lo que pasó pueda complicarle aún más el panorama. El colombiano de 28 años llegó como refuerzo en este mercado de pases, es una de las figuras del equipo revelación de Martín Cicotello y el sábado recibirá a Boca en el Bautista Gargantini. Se vuelven a ver las caras luego de la dramática salida del delantero, que se fue Europa y abandonó el club -cuando aún tenía contrato vigente- tras ser condenado a dos años y un mes de prisión tras la condena por violencia de género de su ex pareja, Daniela Cortés”, agregaron.

Con ese panorama, las miradas, las cámaras y más estarán puestas una vez más sobre Sebastián Villa este sábado, en el duelo de su Independiente Rivadavia contra Boca Juniors, el equipo en el destacó en Argentina.

Publicidad