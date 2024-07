Sebastián Villa la tiene 'clara', en su regreso a Argentina: "Yo vengo como el Ave Fénix"

Luego de ser oficializado como nuevo jugador del Independiente de Rivadavia, Sebastián Villa tomó la palabra y dio sus primeras declaraciones, dejando en claro que su intención es vernir a aportar y conseguir cosas importantes.

No obstante, frente a las críticas que competen su última experiencia por el fútbol argentino, el extremo colombiano fue claro y respondió de manera contundente. “Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión de aportar mi futbol, mi conocimiento, de poder ayudar al club. Más que revancha, vengo como el Ave Fénix”, afirmó Villa para el ‘Canal 7’.

“Estuve por Bulgaria, me fue muy bien, y se me dio esta oportunidad. Tuve ofertas de varios países, pero el fútbol argentino es muy competitivo a nivel mundial y quiero aprovechar esta oportunidad. Vengo a hacer las cosas bien. Crecí mucho y quiero demostrar todo lo que crecí y mi experiencia", agregó el extremo ‘cafetero’, quien no se lo pensó dos veces para volver a Sudamérica, luego de ser figura en el ‘viejo continente’.

Sumado a eso, el colombiano confesó las razones que lo sedujeron para este proyecto, en el que espera ganar cosas importantes: “Me gusta competir, me dio la posibilidad el presidente, Daniel Vila. Me contó el objetivo, es un reto muy bonito, el club viene creciendo. Es muy importante esta oportunidad, más en el fútbol argentino, que conozco desde hace muchos años. Recibo el cariño de toda la gente de Mendoza, de los hinchas, he estado viendo. Muy contento de estar acá".