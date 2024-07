¿Quién va a ser el capitán de Millonarios? Falcao García claro y directo en el tema

Muchos son los interrogantes que han salido con la llegada de Falcao García a Millonarios, la noticia que revolucionó el ambiente del fútbol colombiano durante este jueves y que se llevó toda la atención de la prensa y también que tuvo el toque de colorido y emotividad con la multitudinaria presencia de aficionados de los azules en el hotel de concentración del equipo en Bogotá.

Y después de un día de mucho ajetreo para el experimentado jugador samario, la jornada terminó con un contacto del nuevo integrante de la familia de Millonarios con los periodistas.

Y entre los interrogantes surgió uno obligado sobre la capitanía del equipo que dirige Alberto Gamero y que hasta ahora ostentaba David Macalister Silva.

"Maca me ofreció la banda de capitán, me pidió que la recibiera de parte de él para liderar este grupo. Es un gesto muy noble de su parte y demuestra lo que es como persona", explicó al respecto Falcao, evidenciando admiración por el volante bogotano.

Ademas de eso, desde ya y de acuerdo a su trayectoria, García dejó en claro que no hay nada diferente a buscar los objetivos más altos. Así con tono firme apuntó que "yo he estado en clubes donde el objetivo es ganar, y lo tengo claro, el desafío me encanta porque no hay nada mejor que estar en un club que pelea por ser campeón".

Falcao García no quiere llegar a ciegas a la competencia que se avecina en el fútbol colombiano y por eso comentó que "tengo que adaptarme porque nunca he jugado acá. Es claro que hay que saber jugar este fútbol. Yo lo que quieto es adaptarme rápidamente".