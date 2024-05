Sebastián Villa y el equipo del fútbol colombiano en donde "sería el más feliz del mundo"

Luego de tener un paso por Boca Juniors y ser considerado uno de los mejores del plantel, varias cosas pasaron en la vida privada de Sebastián Villa, quien hasta hace poco estuvo con el Beroe Stara Zagora, de Bulgaria.

Con once partidos jugados, cinco goles y una asistencia, el colombiano vive un presente brillante en el fútbol europeo, pero eso no quita que tenga más ambiciones en su carrera deportiva.

De hecho, el jugador fue claro y en charla con 'Cambio de Frente', no dejó dudas y señaló que hay posibilidades de fichar por Atlético Nacional, equipo del que se declaró hincha, aseguran que uno de sus deseos es poder representar a los 'verdolagas' en algún momento de su carrera.

“La gente que me conoce sabe que yo soy hincha de Nacional. He hablado un par de veces, también lo he hablado con mi representante. Sería el hombre más feliz del mundo si pudiera vestir la camiseta de Atlético Nacional, es un sueño que tengo por cumplir. La verdad que se me pone la piel de gallina porque siempre he soñado con jugar en Nacional. Si se da esa oportunidad voy a estar muy feliz”, declaró en primera instancia Villa.

Publicidad

Sumado a ello, el nacido en Bello, Antioquia, dejó la espinita de que se aproxima un mercado de fichajes y que puede ser el momento perfecto como para sentarse con su representante y tomar decisiones sobre su futuro deportivo. Sin embargo, su prioridad, basado en sus declaraciones, sería Atlético Nacional. “Ahora tenemos mucho mercado de pases y es sentarnos con mi representante, con mi familia a ver qué es lo que vamos a hacer. Voy a ser sincero, hay una opción de que vaya a Nacional”, agregó el extremo.

Sebastián Villa, en Central Córdoba vs. Boca Juniors AFP

Finalmente, también incentivó a los directivos 'verdolagas' a que charlen con su representante, pues el estará más que contento de escuchar ofertas por su ficha. “Si los directivos quieren contratarme, que hablen con mi representante, que manden una oferta y me sentaré con mi representante a ver qué es lo que vamos a hacer. La puerta está abierta para negociar”, concluyó.

Publicidad

Según Transfermarkt, medio especializado en el mundo de los fichajes, Sebastián Villa tiene un valor de mercado de tres millones de Euros, además, sostiene un contrato vigente con el Beroe Stara Zagora hasta 2026, por lo que, en caso de buscar un traspaso, el club interesado en los servicios del atacante, tendrá que sentarse a negociar el precio de su fichaje.