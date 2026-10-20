Sebastián Villa y una asistencia de lujo en Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana

Sebastián Villa se vistió de asistidor de lujo en uno de los goles de Boca Juniors, que este martes, visitó a Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El extremo antioqueño le puso un excelso pase, englobado, entre líneas y preciso para Miguel Merentiel, quien definió a placer para establecer el 0-2 parcial a favor de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena. Esto cuando el cronométro marcaba 34 de juego.

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Vea acá la asistencia de Sebastián Villa, en Vasco da Gama vs. Boca Juniors:

¡¡LA BESTIA MERENTIEL SE FUE MANO A MANO, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL SEGUNDO GOL PARA QUE BOCA DE VUELTA EL GLOBAL ANTE VASCO!!



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