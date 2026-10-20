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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa y una asistencia de lujo en Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana

Sebastián Villa y una asistencia de lujo en Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana

El extremo antioqueño le puso un excelso pase, englobado, entre líneas y preciso para Miguel Merentiel, quien definió a placer. ¡Vea acá el video de la jugada de Sebastián Villa!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Sebastián Villa en Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana.
Sebastián Villa en Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

Sebastián Villa se vistió de asistidor de lujo en uno de los goles de Boca Juniors, que este martes, visitó a Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

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El extremo antioqueño le puso un excelso pase, englobado, entre líneas y preciso para Miguel Merentiel, quien definió a placer para establecer el 0-2 parcial a favor de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena. Esto cuando el cronométro marcaba 34 de juego.

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Vea acá la asistencia de Sebastián Villa, en Vasco da Gama vs. Boca Juniors:

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