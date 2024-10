Titulares de Liverpool vs Arsenal: Luis Díaz y una buena noticia en Premier League

Liverpool visita al Arsenal, este domingo 27 de octubre de 2024, por la fecha 9 de la Premier League, en lo que para muchos es el partidazo de la jornada en Inglaterra. Y a minutos del comienzo de este compromiso hubo novedades con el colombiano Luis Díaz .

El atacante guajiro venía siendo suplente en los tres más recuentes encuentros de los de Merseyside, todo por decisión técnica de Arne Slot, pero para el duelo contra los ‘gunners’ recibió buenas noticias.

Luis Díaz apareció en la nómina de titulares del Liverpool, donde compartirá el frente de ataque con el uruguayo Darwin Núñez y el egipcio Mohamed Salah.

Acá las alineaciones titulares de Liverpool vs Arsenal, con Luis Díaz desde el inicio:

Team news is in 👊 #ARSLIV — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2024

Arsenal vs Liverpool EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz

Fecha: domingo 27 de octubre de 2024

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Emirates (Londres)

Transmisión: ESPN y Disney Plus