Toda la verdad de la situación de James Rodríguez y Rayo Vallecano: así se rompió la relación

Aunque Rayo Vallecano no lo ha hecho oficial todavía, James Rodríguez dejará de ser futbolista del conjunto español , luego de llegar a un acuerdo mutuo con las directivas del cuadro madrileño tras los pocos minutos que ha recibido por parte de Iñigo Pérez.

A pesar de que le quedaban seis meses de contrato, el colombiano prefirió quedar en condición de agente libre y buscar un nuevo camino para tener acción y ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para estar en la Selección Colombia.

En el programa deportivo ‘Chiringuito de Jugones’, el periodista Edu Aguirre contó la historia que hay detrás de la salida de Rodríguez Rubio del Rayo Vallecano.

“Se va a hacer oficial su rescisión de contrato, después de varios días de negociaciones, en los próximos días James va a ser agente libre. Tras conversar con el club, se va a finalizar el contrato por mutuo acuerdo”, fueron las palabras iniciales del comunicador que ha sido cercano al cucuteño.

James Rodríguez, volante colombiano de Rayo Vallecano, se lamenta por una opción fallada en La Liga de España Getty Images

Además, recordó detalles sobre la llegada de James al conjunto español y todo lo que desencadenó su presencia: “La historia es que James es un fichaje del presidente, que quería traer a una estrella en el año de centenario, y que nunca ha contado para Iñigo Pérez, a pesar del gran esfuerzo de la institución por pagar a un jugador de estas características”.

Pero Aguirre contó cuál fue el detonante de la relación entre James Rodríguez y Rayo Vallecano: “Tres partidos antes del juego contra Real Madrid, James estaba en el banquillo y no tuvo ni un solo minuto. Le preguntó al entrenador por qué no jugaba y Pérez le dijo ‘porque no encajas en mi sistema y eres un fichaje que no he pedido’. James dijo que “si no voy a jugar ni un solo minuto, mejor no me convoques”.

“A partir de ese momento dejó de estar presente en las convocatorias”, terminó de contar el comunicador, relatando todo el martirio que ha tenido que pasar el colombiano. Además, terminó con un: “Nunca hubo una reunión entre Iñigo y James para pedirle que jugara de una manera especial. Ha habido cero comunicación, hasta que al final se llegó a la solución de que James no seguirá en el equipo”.

Luego de que en la prensa se filtrara la decisión de James Rodríguez y Rayo Vallecano, se ha comenzado a hablar de la posibilidad de que el colombiano fiche por Junior de Barranquilla, equipo que ya ha empezado a moverse por hacerse con los servicios del colombiano. Sin embargo, el '10' podría desembocar en otra liga del continente.