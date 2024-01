Un argentino sería el nuevo técnico de James Rodríguez en Sao Paulo: así van las apuestas

Sao Paulo , equipo en el que milita el volante colombiano James Rodríguez, busca nuevo entrenador. Todo esto luego de que este domingo 7 de enero el conjunto 'tricolor' comunicara oficialmente por medio de sus redes sociales que Dorival Júnior decidió dar un paso al costado para centrarse a partir de ahora en dirigir a la Selección de Brasil.

En el equipo paulista están analizando a los posibles candidatos en el banquillo técnico para reemplazar a Dorival Júnior, quien tendrá un gran reto en la 'canarinha' en pro de enderezar el camino en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo cierto es que en la prensa de Brasil hay un nombre que resalta para ocupar la silla de entrenador en el Sao Paulo. La información la dio a conocer el medio 'Globo Esporte', que afirma que el 'tricolor "buscó y contactó al técnico argentino Juan Pablo Vojvoda para reemplazar a Dorival Júnior".

No obstante, el timonel actual del Fortaleza no tiene pensando en abandonar su club actual. "Consciente de que perdería a Dorival Júnior, el Sao Paulo buscó al Vojvoda en las últimas horas, pero el técnico ni siquiera quiso continuar la conversación, porque no piensa en salir de Fortaleza. El club no hizo ninguna propuesta oficial a Vojvoda, lo que hubo fueron contactos para entender la situación y los deseos del entrenador", se leyó en 'Globo Esporte'.

El mismo medio da a entender que ahora ante la negativa de Juan Pablo Vojvoda, Sao Paulo ahora deberá buscar otras alternativas para suplir a Dorival Júnior y que mientras se define al nuevo director técnico, la escuadra paulista "deberá ser dirigido por el asistente Milton Cruz, quien ya dirigió al equipo en varias otras ocasiones".

Amanecerá y veremos para conocer quién finalmente será el nuevo técnico de James Rodríguez en el Sao Paulo, club que buscará ser protagonista en este 2024 en el fútbol brasileño.

Juan Pablo Vojvoda, actualmente dirige al Fortaleza de la Serie A de Brasil. PABLO PORCIUNCULA/AFP

¿Quién es Juan Pablo Vojvoda?

Es un entrenador argentino, de 48 años, y que en la actualidad dirige al Fortaleza de la Serie A brasileña. Desde el 2021 hace parte de dicho plantel. También ha dirigido en clubes de su país como el caso de Newell's Old Boys, Huracán, Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia, mientras que en Chile tuvo un paso por Unión La Calera.

Con Fortaleza ha ganado el Campeonato Cearense en varias oportunidades y también la Copa do Nordeste.