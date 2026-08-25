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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Valencia vs Real Betis, EN VIVO; siga el minuto a minuto, con el 'Chucho' y Deossa como titulares
EN VIVO

🔴 Valencia vs Real Betis, EN VIVO; siga el minuto a minuto, con el 'Chucho' y Deossa como titulares

Con los dos colombianos dentro del onceno titular, el Real Betis enfrenta a Valencia, este martes, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga de España.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de ago, 2026
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El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
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