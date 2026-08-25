🔴 Valencia vs Real Betis, EN VIVO; siga el minuto a minuto, con el 'Chucho' y Deossa como titulares

¡Ya estamos aquí! 🏟#DíaDeBetis #ValenciaRealBetis pic.twitter.com/ExVopU57oe— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 25, 2026
- 01:34 p. m. - ¡El Betis llegó al estadio!
- 01:33 p. m. - ¡Valencia llegó a casa!
🏟️🚌 Arrival at Mestalla #ValenciaBetis pic.twitter.com/hCPXmXFGm5— Valencia CF (@valenciacf) August 25, 2026
- 01:33 p. m. - ¡Así alineará Valencia!
⚽ XI INICIAL 🆚 @RealBetis #ValenciaRealBetis#ADNVCF pic.twitter.com/gVfL6908ao— Valencia CF (@valenciacf) August 25, 2026
- 01:32 p. m. - ¡Así formará el Real Betis!CON LOS COLOMBIANOS COMO PROTAGONISTAS
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 25, 2026
¡Nuestro once inicial para el #ValenciaRealBetis!#DíaDeBetis pic.twitter.com/haXFkaclKZ
- 01:30 p. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Valencia y Real Betis, por la primera jornada de la Liga de España.
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