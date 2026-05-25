Willer Ditta encaró a hincha de Pumas en festejo del título de Cruz Azul; “le pegó a mi hijo”

El Cruz Azul se consagró campeón del torneo Clausura 2026 mexicano al vencer de visita y con dramática remontada 2-1 a los Pumas este domingo en el partido de vuelta de la final, jugado en el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México. La celebración de los 'cementeros' vivió momentos de tensión por cuenta del colombiano Willer Ditta, quien se encaró con hincha rival por una agresión a su hijo.

El defensor central se encontraba en una tribuna con aficionados de Cruz Azul cuando de repente su hijo fue impactado con lo que parecía ser un vaso de cerveza. Ditta estalló, le dijo de todo y hasta lo retó a pelear. "La concha de tu...hijo de...., ven, vamos afuera", fueron las palabras de grueso calibre del jugador.

🔥 SE CALENTARON LOS ÁNIMOS EN LA CELEBRACIÓN DEL TÍTULO 🔥



🇨🇴 Willer Ditta le gritó de todo a un aficionado que golpeó a su hijo 🤬🔊 pic.twitter.com/6LfY9R7YDx — AS México (@ASMexico) May 25, 2026

En otro video, el exJunior le comentó a un miembro de la seguridad lo que ocurrió: "le tiró una cerveza a mi hijo", le contó notablemente enojado. Al final el hecho no pasó a mayores y el colombiano se retiró de aquella zona para seguir festejando.

El colombiano Willer Ditta explota contra aficionado de los Pumas que lanzó cerveza a su hijo. pic.twitter.com/qJMCTvygWd — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) May 25, 2026

El defensa Rubén Duarte, en propia puerta al minuto 55, y el argentino Carlos Rotondi, al 90+5', marcaron por el equipo celeste, que ganó la serie con marcador global de 2-1 y levantó el décimo título de liga de su historia.



El paraguayo Robert Morales había puesto en ventaja a los Felinos universitarios al minuto 34.

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Esta final fue una revancha para el mexicano Carlos Rodríguez, para los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta y para los argentinos Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi, quienes fueron parte del equipo subcampeón en el Clausura 2024.

La coronación del Cruz Azul se dio con un efectivo interinato de siete partidos del entrenador mexicano Joel Huiqui, quien logró cinco victorias y dos empates.

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Los Pumas sufrieron la derrota a pesar de que su legendario portero, el costarricense Keylor Navas, se lució con cuatro brillantes atajadas.