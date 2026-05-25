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Gol Caracol  / Luis de la Fuente acabó histórico registro del Real Madrid con España en los Mundiales

Luis de la Fuente acabó histórico registro del Real Madrid con España en los Mundiales

La Selección de España reveló su convocatoria de 26 jugadores que acudirán al Mundial 2026 y la mayor sorpresa fue la ausencia de futbolistas del Real Madrid. ¡Fin a histórico dato!

Por: EFE
Actualizado: 25 de may, 2026
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Real Madrid no tendrá presencia con España en el Mundial 2026.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, pese a no haber jugado en las últimas semanas por lesión, lidera la lista de España para el Mundial 2026, dada a conocer este lunes por el seleccionador Luis de la Fuente. Es la primera vez en la historia que 'La Roja' jugará una cita orbital sin un solo jugador del Real Madrid. El antecedente más negativo de los 'merengues' había sido en 1950 cuando solo fue tenido en cuenta Luis Molowny. De esta manera, Barcelona ahora marcha solo como el único club que siempre ha aportado jugadores en todas las Copas del Mundo en las que participaron los 'ibéricos.

Los defensas del Barcelona Eric García y del Atlético de Madrid, Marc Pubill, son las novedades de la nómina, en la que no figura ningún jugador del Real Madrid.

Selección de España en uno de los partidos al Mundial 2026.
Gol Caracol

La Selección de España y sus 26 convocados al Mundial 2026; ni un jugador del Real Madrid

Willer Ditta y Kevin Mier en América vs. Cruz Azul.
Colombianos en el exterior

Kevin Mier y Willer Ditta, campeones del fútbol mexicano con Cruz Azul; 1-2 contra Pumas

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
Gol Caracol

Diego Simeone 'festejó' sus 800 partidos en Atlético de Madrid, con goleada 5-1 en contra

Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España

"No miro si un jugador viene de un club o de otro", afirmó el seleccionador español, al ser preguntado por la ausencia de futbolistas madridistas.

De la Fuente también destacó la "polivalencia" de Pubill, que aún no debutó con La Roja, para justificar su elección.

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España, encuadrada en el grupo H, iniciará su periplo mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde, seguirá el 21 de junio contra Arabia Saudita y finalizará la fase de grupo contra Uruguay el 27 de junio.

La Roja aspira a mejorar sus resultados de los últimos Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que cayó en octavos de final.

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Lista de España para el Mundial 2026

Arqueros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal/ENG), Joan García (FC Barcelona)

Defensas: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham/ENG), Marc Cucurella (Chelsea/ENG), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/GER), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club)

Centrocampistas: Rodri (Manchester City/ENG), Martín Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal/ENG), Gavi, Pedri (FC Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (PSG/FRA

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Atacantes: Yéremy Pino (Crystal Palace/ENG), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta), Nico Williams (Athletic Club)

Lionel Messi enciende alertas por posible lesión, a días del Mundial.
Gol Caracol

Lionel Messi salió lesionado de duelo con Inter Miami y es alerta, a días del Mundial 2026

Kevin Mier
Colombianos en el exterior

Kevin Mier y un atajadón en la final del fútbol mexicano, contra el Pumas, de Efraín Juárez

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la final contra Belgrano por la Liga Argentina
Colombianos en el exterior

Selección Colombia, atenta con Juan Fernando Quintero; sufrió molestias físicas

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