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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal desató la furia en Flamengo; hinchas indignados por polémica fiesta y expulsión

Jorge Carrascal desató la furia en Flamengo; hinchas indignados por polémica fiesta y expulsión

Jorge Carrascal fue expulsado en la derrota 3-0 de Flamengo con Palmeiras, sin embargo, lo que generó caos fue una supuesta fiesta de celebración de cumpleaños que descubrieron los aficionados.

Por: EFE
Actualizado: 25 de may, 2026
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Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por un opción de gol errada

Palmeiras goleó por 0-3 a Flamengo este sábado en el partido más atractivo de la decimoséptima jornada del Campeonato Brasileño y se afianzó como líder, ahora con 38 unidades.

El esperado duelo cumplió con las altas expectativas. En el inicio del encuentro, el Mengao, dirigido por Leonardo Jardim, asumió protagonismo absoluto, adueñándose del balón y generando las opciones más claras de gol.

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El arquero Carlos Miguel se vistió de héroe tempranero al frenar dos llegadas claras del rival para mantener su arco en cero: un disparo de larga distancia de Samuel Lino y un amague en el área de Lucas Paquetá.

Sin embargo, el destino del partido dio un vuelco radical en el minuto 20 cuando el colombiano Jorge Carrascal levantó la pierna de forma desmedida e impactó en el rostro del defensor Murilo Cerqueira. El árbitro le mostró la roja y, a partir de ese momento, el Palmeiras de Abel Ferreira capitalizó por completo la superioridad numérica.

El conjunto paulista tomó las riendas y arrinconó al local. La presión dio sus frutos antes del descanso con José Manuel el 'Flaco' López, que abrió el marcador tras una asistencia de Allan; y fue justo este último quien amplió la ventaja en el segundo tiempo tras disputar la pelota con el uruguayo Guillermo Varela.

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El charrúa intentó despejar con una pirueta de chilena, pero Allan fue más rápido y conectó el balón con el hombro para colocarlo al final de la red de Agustín Rossi.

Ya en tiempo de descuento, un gol de Paulinho, que ingresó en lugar de Allan, sentenció el marcador con tres goles a favor de los visitantes.

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Pese a la derrota, el 'Fla' queda en el segundo puesto del torneo, con 31 unidades y un duelo menos.

Jorge Carrascal desató la furia en Flamengo

El colombiano dejó con 10 jugadores a su equipo, generando mucha rabia entre los aficionados, quienes fueron a increparlo a las afueras de su casa y se toparon una aparente fiesta por los cumpleaños 28 del jugador este 25 de mayo. En redes sociales circulan varios videos donde se observa lo que serían algunos invitados en la parte exterior del condominio junto con los hinchas indignados.

Cabe recordar, que, Carrascal está incluido en la lista de 55 pre-convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y todo a punta a que puede estar en la convocatoria final de 26 jugadores.

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