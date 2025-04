Yaser Asprilla no es en España la figura que esperaban: "es un pecho frío; le falta"

Yaser Asprilla, actual futbolista del Girona, no pasa sus mejores días por España, en donde, además de vivir una temporada compleja, ahora es fuertemente criticado por su nivel futbolístico.

Y es que, llegando como una de las principales promesas del club, sumado al hecho de entrar en las transferencias históricas de la institución, al final el joven futbolista colombiano no ha podido replicar lo realizado en el Watford de Inglaterra en la presente campaña.

Pero eso no es todo, pues, recientes declaraciones le llegaron de frente al ‘cafetero’, a quien lo tildaron de “pecho frío” y más, enfatizando que, a pesar de su talento, no ha estado a la altura de lo que necesita un futbolista de élite. ¡Duras palabras!

‘Flechazo’ de frente contra Yáser Asprilla

Muchas expectativas generó el fichaje de Asprilla al Girona, club en el que ha ido teniendo rodaje, sumando algunos minutos en los que ha podido marcar, asistir y tener lúcidas actuaciones.

No obstante, así como lo afirmó el exfutbolista argentino Jorge D’Alessandro, al colombiano todavía le falta para estar a la altura de lo que pide el fútbol de alto nivel.

“A mí me gusta ese chico (Yaser), pero es un poco pecho frío. Tiene talento, pero le falta la maldad de un jugador de élite, como en general a los jugadores colombianos”, indicó el también panelista de ‘El Chiringuito’, para ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Sumado a eso, el argentino le tiró con todo a los ‘cafeteros’, a quienes considera les falta jerarquía y más para volverse ganadores: “A los jugadores colombianos, que tienen la mejor generación, siempre les falta un hervor, les falta algo. Me hubiera gustado dirigir a un equipo colombiano porque me parece que hay que darles una transfusión de sangre”.

“La gran cantera de Sudamérica es el fútbol colombiano y la pregunta es por qué no gana nunca. El cambio es con la metodología del trabajo y el entrenamiento, no se cambia de un día para otro. Ahora, esto lo dice una persona que ama al fútbol colombiano y no sé si veré de nuevo a un equipo colombiano de los que me gustan a mí. Me quedo con la imagen del equipo de Maturana, que se quedó en el camino con jugadores emblemáticos y se desfiguró en el Mundial de Estados Unidos, me quedo con esa generación”, concluyó Jorge D’Alessandro.