A Yaser Asprilla le tiró 'duro' su DT, tras derrota de Girona con Sevilla: "No anduvo bien"

Yaser Asprilla no tuvo el regreso esperado con el Girona, ya que su equipo cayó en condición de local 1-2 frente al Sevilla en la Liga de España, este sábado 18 de enero. El colombiano fue titular y trató de aportarle un poco de su talento al club; tras superar una lesión; no obstante, en la segunda parte, al 70', su DT Miguel Ángel Sánchez Muñoz, mejor conocido como Míchel, decidió darle descanso.

Y es que el Girona se fue al entretiempo ganando 1-0, pero en la segunda parte, Asprilla y compañía se vieron superados por el elenco sevillano que marcó dos tantos. Tras el duelo en el Estadio Montilivi, Míchel dejó sus sensaciones en rueda de prensa. El timonel se mostró muy autocrítico, ya que en la defensa no estuvieron aplicados y en la ofensiva les faltó un poco más de continuidad.

"El Sevilla recuperó 19 balones en campo rival y esto quiere decir que en la construcción estuvimos mal, imprecisos. Eso nos generó mucha incertidumbre. Y después, arriba no estuvimos del todo mal, pero nos faltó continuidad", dijo en primera instancia.

Y a renglón seguido complementó su idea con respecto a los hombres de ataque, incluido Yaser Asprilla : "Hoy (sábado) teníamos un centro del campo por dentro con Arnau que entiende perfectamente lo que queremos, con Iván, con Oriol y con Yaser, pero ninguno de los cuatro andaba un poquito mejor, ninguno ha ido de menos a más. Ninguno de los cuatro ha estado bien con la continuidad de juego".

¿Qué otras reflexiones entregó el DT del Girona tras perder con Sevilla?

Pese a la derrota, Míchel aún ve lo positivo ya que aún quedan muchas jornadas para levantar el vuelo. Para el DT del Girona lo más importante es "lograr la salvación".

"Un partido no me quita la idea de que tenemos potencial. Yo lo tengo claro y también que lo tenemos que demostrar en el césped. Hoy (sábado) no hubo mucha luz en cuanto al juego, pero tenemos jugadores que sí la tienen. Esto es un paso atrás, pero queda toda la segunda vuelta. Hemos de seguir creyendo, trabajando. Lo primero es lograr la salvación, que da seguridad y el club tiene estabilidad, pero después hemos de mirar más hacia arriba y construir un equipo que pueda luchar por Europa", concluyó el estratega del Girona.

Tras este partido, el Girona donde también está Jhon Solís y que ingresó al minuto 69, suma 28 puntos en 20 juegos en la Liga de España 2024/2025.