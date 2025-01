Yerry Mina perturba al fútbol de Italia y lo catalogan como un "provocador"

Yerry Mina encontró constancia y regularidad en el Cagliari, de Italia, donde con su temple se consolidó como uno de los jugadores importantes del cuadro de Cerdeña, que se salvó del descenso en la temporada pasada y en esta campaña esperan estar lejos de esa posición.

Pero más allá de su carácter defendiendo, en los últimos años vistiendo la camiseta de la Selección Colombia o de sus respectivos clubes, ha sido tema por su forma de provocar a algunos de los delanteros rivales, tener discusiones, polémicas y más.

Por eso, y previo al partido del Cagliari frente al Torino, por la fecha 22 de la Serie A de Italia, al técnico Davide Nicola le preguntaron por la forma de jugar de Yerry Mina, al que catalogaron como un “provocador”, algo que no le sentó bien al entrenador del cuadro de Cerdeña y decidió darle un espaldarazo al nacido en Guachené.

Yerry Mina no es ningún provocador

“No me gusta que alguien lo identifique como un provocador. Quiero rodearme de datos, las críticas me interesan poco, no les pongo la verdad mucha atención. Por naturaleza quiero agresividad y lealtad de mis defensores”, confesó el técnico del Cagliari sobre el zaguero colombiano y lo que le pide a la hora de tener duelos con los delanteros rivales.

Pero Davide Nicola no dejó ahí el tema y decidió profundizar sobre la conducta de Yerry Mina en las canchas de Italia, donde en la presente temporada ha tenido cruces con jugadores importantes y de experiencia como: Lautaro Martínez, Valentín ‘Taty’ Castellanos, Ante Rebić y Danilo D’Ambrosio, con los últimos dos pisándolo y yéndose expulsados por agredir al colombiano.

“Mina nunca ha tenido ninguna mala conducta, yo no la he visto. Las dos tarjetas rojas fueron legítimas, me pareció que el castigo adecuado para él. Es una profesional ejemplar, que acepta la confrontación física y al menos, en ese punto no se deja llevar a las reacciones incorrectas. Esperemos que las cosas sigan de la misma manera”, cerró explicando el DT de Cagliari sobre el defensor de Guachené.