Figura de Aston Villa da la cara por Jhon Durán e hizo cruda reflexión: presión a Unai Emery

Jhon Durán solamente estuvo los últimos minutos en el terreno de juego este sábado, cuando Aston Villa le arrancó un empate 2-2 a Arsenal en partido de la Premier League. El colombiano ingresó al terreno de juego para reemplazar a Olie Watkins, figura y referente del cuadro 'villano'.

El delantero de la Selección Colombia estuvo por fuera durante tres partidos por la expulsión del 26 de diciembre de 2024 frente a Newcastle, que le trajo críticas de los medios ingleses. Ahora, poco a poco vuelve a tener oportunidades de estar en competencia.

Después del duelo frente a los 'gunners' fue el propio Watkins el que salió a dar la cara por Durán y dejó una petición abierta para el entrenador Unai Emery.

"Siento que Jhon y yo podríamos jugar juntos arriba. No hemos tenido muchas oportunidades de hacerlo. No creo que hayamos empezado un partido juntos arriba, pero no es agradable que te sustituyan, pero hay que aceptar la decisión del entrenador", explicó ante la prensa el atacante británico de 29 años.

Publicidad

Se tiene la expectativa de que el entrenador del Aston Villa pueda tomar la decisión de ubicar como titulares a Jhon Durán y al propio Watkins.

Al respecto, el medio 'Birmingham Live' resaltó que "los dos han marcado 22 goles en conjunto en todas las competiciones esta temporada y Emery les ha dado a ambos la misma oportunidad de jugar como titulares desde diciembre".

Jhon Durán con el Aston Villa - Foto: Aston Villa Oficial

Publicidad

Así fue el partido entre Arsenal y Aston Villa

Arsenal dejó escapar dos goles de ventaja en su estadio. Mandaba gracias a los tantos del brasileño Gabriel Martinelli (35) y del alemán Kai Havertz (55), pero el Aston Villa reaccionó a través del belga Youri Tielemans (60') y de Ollie Watkins (69').

En un duelo entre técnicos españoles, el equipo dirigido por Mikel Arteta, a pesar de las bajas de Bukayo Saka y William Saliba, dominó a la formación de Unai Emery, pero no fue capaz de llevarse el partido, fallando varias ocasiones en la recta final.

El árbitro invalidó además un gol de Mikel Merino por mano de Havertz (88'). El medio español luego tiró a un poste en el tiempo adicional y el arquero argentino Emiliano Martínez respondió ante Leandro Trossard (90+1)