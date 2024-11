"Con mi hijo Jhon Viáfara tengo poca comunicación, llama un minuto y ya"

"No he visto fotos hoy de mi hijo Jhon Viáfara , no tengo eso de redes". Esas palabras son de José Viáfara, el padre del exfutbolista del Once Caldas campeón de Copa Libertadores en 2004 y que se encuentra detenido en Estados Unidos, por delitos de narcotráfico, que salieron a la luz pública entre 2019 y 2020. Esa reacción se dio posterior a un posteo que hizo este jueves el arquero Carlos Bejarano en Instagram, con una captura de pantalla de una videollamada.

Mientras se ausentó de un culto religioso durante unos minutos, el progenitor del antiguo hombre de Selección Colombia se mostró extrañado por la llamada de Gol Caracol. Sin embargo, aceptó atender algunos interrogantes.

"Del caso de Jhon no sabemos mucho, es poca la comunicación", aceptó don José con algo de resignación, ante dicha eventualidad que se le presentó a su familia.

José Viáfara, para de Jhon Viáfara. Pantallazo de entrevista con 'Grueso Calibre'.

El padre de Viáfara, de 46 años y que realizó una extensa carrera en clubes nacionales, de Inglaterra y España, complementó y dijo que "cuando él nos llama es rápido, le digo que son llamadas de un poco más de un minuto, nos pregunta cómo estamos y ya".

Para José Viáfara y sus familiares cercanos no es fácil pensar en desplazarse a territorio estadounidense. Por eso aseguró que "nosotros acá lo que hacemos es orar y esperar qué pasa con Jhon. No hay más".

"Viajar allá no, eso vale mucha plata", finalizó Viáfara papá dejando entrever que tampoco han tenido contacto con abogados, para conocer detalles de la condena, que según se supo es de 12 años.

¿Qué pasó con Jhon Viáfara?

Jhon Viáfara fue vinculado en una investigación que determinó que hacía parte de una red de narcotraficantes y por eso razón en el mes de enero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos.

A excepción de una entrevista al diario 'La Patria' de Manizales en 2022, es muy poco lo que se conoce de la actualidad en prisión del antiguo deportista que le prestó sus servicios a la Selección Colombia, en categorías juveniles y de mayores, en competencias internacionales.

Jhon Viáfara en su paso por el Junior de Barranquilla. STR/AFP

La carrera de Jhon Viáfara

En el fútbol colombiano Jhon Viáfara se hizo conocer jugando inicialmente para el Deportivo Pasto. En el país también defendió las camisetas de América, Once Caldas, Medellín, Junior, La Equidad, Deportivo Pereira, Cali y Águilas Doradas

En el exterior jugó con Real Sociedad, de España, y en los equipos ingleses de Southampton y Portsmouth

Mientras tanto, hizo parte del seleccionado colombiano en las Copas América de Perú 2004 y de Venezuela 2007. De igual manera estuvo convocados en Eliminatorias Sudamericanas, de cara a los mundiales de Alemania 2006 y de Sudáfrica 2010.