Jhon Arias se prepara para reaparecer con el Fluminense en el Brasileirao

Los jugadores colombianos poco a poco se están uniendo a la disciplina de sus respectivos clubes tras la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con la 'tricolor'. Así las cosas, uno de los futbolistas de nuestro país que ya trabaja bajo las órdenes de su equipo es Jhon Arias , quien en las últimas horas de este jueves 21 de noviembre, se unió a Fluminense.

Fue el propio equipo brasileño el que dio a conocer la buena nueva para los fanáticos del popular 'flu'. A través de una publicación en sus redes sociales, y que fue que acompañado por la fotografía de Arias, se conoció la excelente noticia.

Enfocado y preparado para un reto con su club en el Brasileirao lució el colombiano en el corto video por parte del Fluminense. El deportista de la Selección Colombia le dio algunos toques al balón como preparando su artillería para el compromiso venidero que será contra Fortaleza de este viernes 22 de noviembre.

Jhon Arias de volta ao CT Carlos Castilho! 🇭🇺🇨🇴 pic.twitter.com/iqTx7Yehrr — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 21, 2024

Eso sí, en el medio 'Globo Esporte' aseguran que Arias Andrade aún no tendría su presencia asegurada en el duelo de la jornada 34 del Brasileirao y que todo dependerá de cómo sea su evolución en la sesión previa, ya que recordemos que viene de tener un duro desgaste con la Selección Colombia en la doble fecha de las clasificatorias contra Uruguay, en Montevideo, y frente a Ecuador en Barranquilla, por lo que Mano Menezes definirá el onceno titular faltando pocas horas para que ruede el balón en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Pero de otro lado, la estadística marca que sin el extremo chocoano al Fluminense no le ha ido nada bien. "La tendencia es mantener a Arias en el once inicial del Fluminense , pero cualquier ajuste podrá ser realizado por el comité técnico en este último entrenamiento. Su presencia en el campo es importante para el 'Tricolor', ya que el club aún no gana en el Brasileirão sin contar con el colombiano.