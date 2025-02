"Contra el Manchester City tiene que ser un noche recordada por todos los madridistas"

Federico Valverde analizó al Manchester City, rival del Real Madrid por una plaza en octavos de final de la Champions League , al que vio "un equipo diferente" en el Etihad, y reconoció que antes "tenía una mayor control, mayor presión y atacaba mejor".

"Mi punto de vista es que el City es diferente. Hace unos años tenía un mayor control del juego, mayor presión, atacaba mejor, pero el Real Madrid también cambió su actitud y la forma de jugar. Hicimos un buen partido en Inglaterra que nos permite estar más tranquilos. Lo hicimos espectacular, tenemos que estar orgullosos de haber mejorado muchas facetas ofensivas y defensivas", analizó.

El triunfo en el Etihad (2-3), el primero en la historia del Real Madrid, da tranquilidad según el futbolista uruguayo para encarar la vuelta en el Santiago Bernabéu.

Federico Valverde, volante uruguayo del Real Madrid, en el partido de Champions League contra Manchester City AFP

"Obviamente no tenemos que salir a remontar y en ese punto estamos más tranquilos. Hay que salir concentrados, fuerte e intentar que sea una noche recordada por todos los madridistas para que nos acerque más al título que todos queremos", dijo en rueda de prensa.

Repetirá titularidad como lateral derecho Federico Valverde, ante las bajas por lesión de Dani Carvajal y Lucas Vázquez, a los que calificó de referentes.

"Estoy contento por hacer las cosas bien en esa posición. Estoy jugando porque hay compañeros como 'Carva' que está lesionado y Lucas que pasó por una lesión. Me ha tocado responder a mi en ese puesto y creo que lo hice bastante bien. Intento aportar siempre al entrenador donde me ponga y si en el futuro no tengo oportunidad de jugar en el medio, estoy seguro que puedo hacerlo de lateral", opinó.

"Dani y Lucas son referentes de este club que han hecho historia, son leyendas del Real Madrid y yo intento admirarlos, aprender no solamente como jugadores, también como capitanes. Intento dar el máximo en la posición que me toque jugar, eso ayuda a aprender nuevas cosas", añadió.

Además, resaltó Valverde el trabajo grupal del equipo para una mejoría del juego del Real Madrid en un momento importante de la temporada. "Todos estamos dispuestos a dar el máximo. Los delanteros dispuestos a defender y los defensas a atacar. Eso me genera mucha tranquilidad".

Pese a la falta de minutos de Arda Güler en los últimos partidos, Valverde no tiene dudas de que triunfará en el Real Madrid: "Es un joven que tiene mucha trayectoria y mucho futuro en el Real Madrid. Acabará ocupando un lugar para ser ídolo y dejar huella porque tiene todas las cualidades. Todos tenemos que ayudarle".