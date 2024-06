Cristiano Ronaldo 'armó la pataleta' en Georgia vs. Portugal porque no le cobraron penalti

Cristiano Ronaldo tuvo este miércoles 26 de junio una nueva participación en la Eurocopa 2024 con Portugal; no obstante, no todo fue alegría y regocijo para el 'Bicho' ya que no ha tenido su mejor presentación en el campo de juego del Veltins-Arena, sino que a su vez 'armó la pataleta' por un penalti que no le cobraron contra Georgia.

En medio de una acción contra los georgianos, al popular 'CR7', le jalaron de la camiseta en el área y posteriormente pidió cobro desde el punto blanco del penalti; sin embargo, el juez del partido le dijo al exReal Madrid 'siga, siga', y de inmediato el capitán de Portugal estalló contra el juez y en esa protesta, Cristiano se ganó la amarilla. ¡Fue una acción de no creer!

Acá la acción de Cristiano Ronaldo en la que pidió penalti contra Georgia:

Casi le arrancan la camiseta a Cristiano Ronaldo y le sacan amarilla a él…



Ni jugando con la albiceleste nos marcan penal como a Argentina. 😂😂😂😂



pic.twitter.com/Dsw4sUae4K — MT2 (@madrid_total2) June 26, 2024

