Cristiano Ronaldo: "El mejor jugador de la historia del fútbol soy yo; punto final"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo analizó la actualidad del mundo del fútbol en una entrevista en 'La Sexta' y afirmó ser el mejor jugador de la historia, por encima de Lionel Messi.

"Yo creo que sí, sinceramente. No he visto a nadie como yo. Soy diferente. Lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme, o me presumo por algo que es verdad", dijo de entrada el astro portugués, dejando clara su posición.

Sumado a eso, Cristiano Ronaldo se refirió a su récord goleador, que espera llevar a los mil goles; aunque es algo que no le mata la cabeza: "La gente está pesada con los mil goles. Estoy haciendo buenos goles o goles bonitos y no los valoran, por lo que falta para llegar a los 1.000 goles. No me gusta eso. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. 919, 920 goles, no va a cambiar nada. El mejor de la historia soy yo, punto final".

También, el bicho habló de la llegada de Mbappé al Real Madrid y su papel en el club: "Kylian no sabe jugar de delantero, en mi opinión, no es que no sabe, no es su posición, si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaría a jugar de nueve, porque yo no era delantero, me acostumbré a jugar ahí. Yo no estoy dentro del área, aparezco dentro del área, hay que ser imprevisible y él tiene condiciones. Tienen que protegerlo, le quiero mucho.", apuntó el luso para la Sexta.

Cristiano, de igual manera, opinó acerca del Balón de Oro: "No hay credibilidad, Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia, con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar".

El portugués habló sobre la diferencia entre Arabia y la MLS: "No pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que la liga iba a ser muy top, como es ahora. La liga de Estados Unidos es peor, obvio, que la de Arabia. La gente que habla no sabe lo que dice, solo la gente que juega lo sabe".

"Yo siempre fui muy picado, odiaba perder y lloraba, mis vecinos me llamaban...'El Llora', pero es mi manera de ser, quizás fue mi educación, pero lo fui mejorando, espero seguir así pero de una manera más equilibrada, confesó Cristiano sobre su manera de ver el fútbol".