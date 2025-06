Cristiano Ronaldo le llegó a Georgina con un 'regalito', tras ganar la Nations League

Cristiano Ronaldo vive horas de ensueño, tras lograr su tercertítulo con la Selección de Portugal y su segunda Nations League; en su vuelta a casa, publicó una foto en sus redes sociales junto a su esposa sosteniendo el reciente trofeo obtenido.

El 'Bicho' fue el segundo goleador del certamen con ocho tantos, y cerró con broche de oro con el título, que suma otro más a sus vitrinas en su exitosa carrera como profesional.

El portugués no para de presumir el trofeo, esta vez junto a su esposa Georgina, posaron con el título, mostrándose bastante contento y orgulloso.

Cristiano habló tras la consagración con Portugal



"Hasta cuando me dé quiero estar con mi selección. Estoy feliz porque era algo que esta generación merecía, jugar ante España que es la mejor selección del mundo y ganar es un momento especial. Nos da la opción de pensar en cosas más grandes en el futuro", aseguró en la zona mixta del Allianz Arena.

"Estoy muy feliz, a pesar de la edad que tengo el hambre se mantiene. No pienso en la edad, solo en disfrutar cada momento. Ganar con la selección es siempre especial, juegas por tu nación, por tu familia y por tus hijos. Es muy especial ganar para Portugal más que para otros. Es siempre especial", añadió.

Cristiano Ronaldo no valoró lo individual cuando fue preguntado y se quedó con lo colectivo. "Es más importante que Portugal jugó bien, a que yo marqué. Hemos luchado bien contra España, estando dos veces por detrás en el marcador y en los penaltis tuvimos ese factor suerte que nos da confianza para el futuro".

¿Qué pasará con el futuro del 'Bicho'?

El portugués aún tiene contrato vigente con Al Nassr hasta el 30 de junio, pero su renovación se ha visto envuelta en líos y hasta rumores de una salida a equipos que sí disputarán el Mundial de Clubes.

Aunque el club saudí afirma que no se ha cerrado del todo la renovación, el portugués ya aclaró que aunque si le llegaron ofertas de clubes argentinos, no está interesado: "Tuve muchos contactos de equipos. He visto ofertas que tienen sentidos y otras que no. En ese momento tienes que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Es algo prácticamente decidido de mi parte y es no jugar el Mundial de Clubes, pero tuve muchas invitaciones", dijo el astro portugués.