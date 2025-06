¿Por qué Néstor Lorenzo convocó en Selección Colombia a Rafael Carrascal y no un delantero?

LaSelección Colombiapasa por uno de los momentos más difíciles en la era de Néstor Lorenzo. Los malos resultados han generado un clima negativo alrededor del combinado nacional y los jugadores, sobre todo porque la clasificación al Mundial de 2026 no está asegurada y tendrán que buscar los puntos contra Argentina, los campeones orbitales, en Buenos Aires. La más reciente polémica tuvo que ver con la desconvocatoria de Jhon Durán y el llamado a última hora de Rafael Carrascaldel América de Cali.

Toda la prensa estaba a la expectativa de que Lorenzo diera una explicación y eso fue lo que ocurrió este lunes 9 de junio en la comparecencia ante los medios de comunicación, en la previa al duelo frente a la 'albiceleste'. Al estratega le consultaron porque decidió tener en cuenta a un volante y no a un delantero para suplir la plaza de Durán.

“En principio, porque vuelve Luis Díaz, que en el partido con Perú no estaba. Entonces ya, en la posición de Durán, tenemos al ‘Cucho’ Hernández, a Luis Suárez… Llamar a otro delantero para llevarlo a la tribuna, dije, de pronto no correspondía, sabiendo que, con Luis Díaz y los otros jugadores que tenemos, estamos cubiertos ante un evento no deseado. Porque uno tiene que imaginar un partido donde entran once y terminan once, pero muchas veces no es así, y tienes que cubrirte en ese caso", declaro el exMelgar.

Néstor Lorenzo. DT de la Selección Colombia AFP

Cabe recordar, que, Lorenzo tuvo muchos problemas al momento de elegir a los delantero para esta doble jornada. En la convocatoria inicial incluyó a Jhon Córdoba, sin embargo, 'se bajó' por lesión y llamó a Rafael Santos Borré, quien tampoco arribó por molestias físicas. Finalmente, el tercero en la fila fue Luis Javier Suárez, para completar tres atacantes junto a Cucho Hernández y Jhon Durán.

Con Durán se formó otra discordia. El delantero de Al Nassr no tuvo un buen primer tiempo contra Perú en Barranquilla y se rumoró que tuvo una fuerte gresca en el camerino. Tanto DT como entrenador negaron los hechos, pero posteriormente salió de la concentración por una malestar en la espalda.