Cristiano Ronaldo sufrió insólita expulsión con Al-Nassr y las redes atacaron: ¡Acá los memes!

Ja, ja, no estoy viendo esa 💩, pero parece que echaron a Cristiano Ronaldo. No me extraña para nada, 3 nadapletes seguidos es demasiado para cualquiera pero más para ese EGOCÉNTRICO. Era obvio que iba a hacer uno de sus berrinches para que se hable más de eso que de su FRACASO. pic.twitter.com/ipV4gqriWy