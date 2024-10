Cristiano Ronaldo, tan humilde: "Ya no es importante si soy el mejor o no"

Luego de más de una década al máximo nivel, compitiendo ‘codo a codo’ conLionel Messi para definir quién es el mejor jugador del mundo, parece ser que paraCristiano Ronaldo este debate ya no es importante.

Y prueba de esto, son las más recientes declaraciones del astro portugués, quien no se guardó nada para referirse al tema que ha dividido opiniones en los últimos años: “Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane".

Y es que, el portugués actualmente goza de buen presente goleador en el fútbol árabe, donde se ha convertido en el capitán y líder del Al Nassr, en su intención de llevarlos a la gloria.

"Estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar al Al Nassr y a mis compañeros a ganar", sentenció Cristiano Ronaldo, dejando claro que la disputa por ser reconocido como el mejor de todos ya no tiene importancia para él; por el contrario, su deseo ahora es ayudar a su equipo a conseguir el tan anhelado título de Liga.

Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en la Champions League de Asia. Yasser Bakhsh/Getty Images

¡El hombre de los récords!

Para Cristiano Ronaldo los números personales son 'cosa' de trámite. A lo largo de su carrera, el luso se ha encargado de demostrar que siempre ha estado destinado al rotundo éxito.

Es más, su llegada a Arabia Saudí no le impidió mantenerse en lo más alto de la cima, logrando, no solo llegar, sino que también sobrepasar la 'estelar' cifra de 900 goles como profesional, algo que ningún futbolista ha podido lograr en toda la historia.

Sin embargo, el legado del '7' no termina ahí, pues su objetivo es seguir marcando un inicio y después. Todavía con el sueño intacto de ganar una Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo aspira a llegar al certamen del 2026, donde espera cerrar con 'broche de oro' su carrera profesional.

Recién acaba de hacer el intento de bicampeonato en la Eurocopa. Y, aunque no lo logró, sí aprovechó la oportunidad para imponer un nuevo récord, convirtiéndose en el futbolista con más asistencia en toda la historia del certamen; teniendo esto mucho más valor, ya que Cristiano es reconocido a nivel mundial más por anotar que por asistir.

¿Cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo en la presente temporada?

El delantero portugués actualmente lleva siete goles y dos asistencias en lo que va de temporada, contando la Supercopa, Liga y AFC Champions League, siendo una de las principales figuras del Al Nassr, especialmente en ataque.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués del Al Nassr, en medio de un partido de la Liga de Arabia Getty Images