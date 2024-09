En España dicen que James Rodríguez “está un poco gordo”, tras jugar con Rayo Vallecano

James Rodríguez tuvo su primera titularidad con la camiseta del Rayo Vallecano , en el empate 1-1 contra Leganés, por Liga de España, el sábado. Tras el pitazo final y luego de estar 64 minutos en cancha, el colombiano ha dado de qué hablar por todo lado.

Por supuesto, han sido más los mensajes positivos por la actuación del cucuteño con el cuadro ‘rayista’, y hasta de hecho fue elegido el mejor jugador de la cancha por la transmisión oficial. A pesar de eso, como siempre, el ‘10’ también causó algunos comentarios negativos, algo de lo que se está hablando en suelo europeo.

Un mítico jugador del Rayo Vallecano, Roberto Trashorras, quien militó durante siete años en el conjunto español, dejó una dura declaración enfocándose en el peso de James Rodríguez.

Por eso el ‘Diario AS’ tituló una nota de la siguiente manera: “La significativa jugada de James por la que le ha criticado Trashorras por su peso.

Seguido a eso, el exjugador mencionó que James Rodríguez no tuvo un buen partido y tampoco fue clave en la creación de juego de su equipo.

“El mítico jugador del Rayo ha comentado el partido en ‘Carrusel Deportivo y comentó esta acción del colombiano, que fue titular y no marcó diferencias”, agregó.

Sin embargo, el comentario más fuerte llegó al final, en una jugada en la que el cuadro de Vallecas iba en ataque pero el ‘10’ cucuteño no estuvo tan veloz como sus compañeros.

“Está un poco fondón”; afirmó Roberto Trashorras afirmando que James Rodríguez estaba “gordo”, que es lo que significa esa coloquial palabra que mencionó.

James Rodríguez en Rayo Vallecano vs Leganés - Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Lo cierto es que la titularidad del colombiano ha generado odios y amores, ya que también el técnico Iñigo Pérez se mostró también molesto porque en las ruedas de prensa solamente se están enfocando en preguntarle por el experimentado y reconocido futbolista de nuestro país, quien llegó como el fichaje estrella en el centenario del club de Vallecas.

¿Qué dijo el técnico de Rayo Vallecano sobre James Rodríguez?

"Parece que todos dan por hecho que alguien viene y tiene que jugar de titular. Lo entiendo y lo comprendo pero hay varios jugadores que no han jugado ni un segundo hasta el momento. En cuanto a James creo en él, estoy contento y encantado de que esté aquí pero no me gusta como entrenador de veinticinco jugadores, que se hagan diferencias", fueron las contundentes palabras de Iñigo Pérez a los medios de comunicación, tras el 1-1 contra Leganés.