Cristiano Ronaldo y la razón por la que dejó Juventus: "Ya no podía cargar con el equipo él solo"

Cuando Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid, prácticamente, todos los seguidores del mundo del fútbol quedaron asombrados. Si bien era algo que se podía esperar, ya que el propio jugador puso en duda su continuidad luego de disputar la final de la Champions League 2017-18 contra Liverpool y ganar el ansiado título.

Semanas después, Juventus se movió por su fichaje pagando una alta suma de dinero, 117 millones de euros, según 'Transfermarkt', iniciando una nueva etapa en la carrera del 'bicho', quien ya era considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

En Turín, el portugués no desentonó y se mantuvo con el ritmo goleador que desarrolló desde que era chico y ayudado de sus compañeros, logró consagrarse como campeón de varios títulos nacionales. Sin embargo, tras su salida rumbo a Inglaterra, varios de los que compartieron con él en la 'Vechia Signora' compartieron su experiencia de estar en el mismo equipo que Cristiano, algunos destacándolo, algunos otros, no tanto y, en esta ocasión, fue Giorgio Chiellini quien se pronunció al respecto.

“Su personalidad en los momentos difíciles me impresionó. El primer año quería sacudir al mundo y demostrar que era más fuerte que todo el Real Madrid”, fueron las primeras palabras que utilizó el exjugador de fútbol que compartió algunos años con el 'comandante' en la Juventus, en charla para el podcast 'The BSMT'.

Publicidad

También, recordó aquella mítica serie de octavos de final de Champions League cuando, de la mano de un triplete de Cristiano, la Juventus logró avanzar a los cuartos de final, sin embargo, asegura que faltó suerte para seguir adelante en la competición, pues fue el Ajax de Amsterdam el verdugo de los 'bianconeros'. “Tuvimos mala suerte con las lesiones y perdimos contra el Ajax. Si hubiésemos llegado a la final, él nos habría llevado a la victoria”, explicó.

Cristiano Ronaldo y Giorgio Chiellini en su etapa como jugadores de Juventus Foto: AFP

Bajo este contexto, el exdefensor central aseguró que la edad le empezó a pasar factura, razón por la cual, empezó a bajar el rendimiento en general del equipo. “En los años siguientes, el nivel bajó un poco y él con más edad ya no podía cargar con el equipo él solo. Él era la guinda del pastel, pero necesitaba un pastel más grande”, opinó.

Publicidad

“Pude apreciarlo. Es un jugador como una ‘multinacional’, pero encajó bien en el grupo. No es como los demás, no puede serlo. No puedes pedirle que tome un aperitivo en el centro de la ciudad, pero nunca falló cuando fue necesario. Tampoco en las cenas de equipo. Es respetuoso, casi obsesivo cuidando su cuerpo y en su preparación. Quiere marcar y ganar”, terminó por agregar Chiellini.

Finalmente, dejó en claro que el honor de haber sido capitán de Cristiano Ronaldo en la Juventus fue una gran experiencia. “Fue un honor ser su capitán en la Juventus y vivir cada día con un campeón como él”, sentenció.