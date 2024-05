Tulio Gómez no se quedó con nada y le respondió a César Farías: “Hubo intolerancia por parte de él"

América de Cali ha sido el tema de interés de los últimos días. Desde los rumores de salida, hasta la confirmación de que César Farías había sido relegado del cargo de director técnico fueron algunos de los pocos temas que se han tocado recientemente.

Sin embargo, las razones de su salida, aparte del hecho de no poder clasificar al equipo a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, no eran clara, ya que, en principio, se dijo que el venezolano se iba debido a presuntas amenazas.

No obstante, fue el propio entrenador el que, en varias ocasiones, reiteró que esto no fue así, sino que, a ciencia cierta, fue debido a los malos resultados con el plantel, desatando un 'tira y afloje' entre él y Tulio Gómez, máximo accionista del club.

Ambos, han dado declaraciones en diferentes medios y esta vez fue el dueño de la institución 'escarlata' quien se pronunció en charla con 'El País' respecto a la salida del más reciente entrenador de su equipo. “Indudablemente el fracaso en la Copa Suramericana y en la Liga... todo eso influyó demasiado para tomar una decisión; pero lo otro fue que notamos que el ambiente en el equipo se había tornado muy pesado, hubo intolerancia de parte de él en algunas situaciones, y se presentaron conflictos al interior del grupo; por eso tomamos la decisión de cortar por lo sano”, explicó Gómez en primera instancia.

Publicidad

Por otro lado, aseguró que la hinchada del América no lo quería, sumado a que la prensa tampoco lo destacaba mucho. “A Farías no lo quería la hinchada, tampoco la prensa; y lo mejor para un grupo es la armonía, pero esta vez no la había porque se presentaron algunas situaciones. Eso lo hablamos y acordamos cortar el proceso”, complementó.

César Farías, DT del América de Cali. Colprensa.

Más declaraciones de Tulio Gómez

Publicidad

¿Cuándo se va a anunciar el próximo técnico del América?

“Cuando América pierde un partido, de inmediato llegan tres o cinco hojas de vida. Pero nosotros nos vamos a tomar el tiempo para decidir esa situación. Tenemos dos meses para mirar qué entrenador le caería bien al equipo. Vamos sin pausa y sin prisa. Tenemos muchos candidatos, muchas hojas de vida, hay que analizar bien el tema”.

Respecto a la salida de varios jugadores...

“La idea es que salgan unos siete jugadores para que lleguen cuatro muy buenos. La idea es consolidar un proceso, lo que pasa es que eso no se da de la noche a la mañana, pero estamos trabajando para tener de aquí a diciembre un buen equipo”.

Sobre las presuntas amenazas que se presentaron...

“No tenemos amenazas, solo mal ambiente por los malos resultados. A nadie han amenazado. El tema Gareca y su no venida pasó porque Chile le ofreció un contrato millonario con el que no podíamos competir. Lo que sí hay es presión, pero amenazas no”.