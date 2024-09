Crystal Palace vs. Manchester United: hora y dónde ver EN VIVO el duelo de Premier League

Este sábado 21 de septiembre, el Manchester United visitará a Crystal Palace , en el estadio Selhurst Park, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Premier League , de Inglaterra.

En las ‘águilas’, se espera la presencia de los colombianos Daniel Muñoz yJefferson Lerma , quienes han venido siendo frecuentes titulares en el equipo londinense.

Hora y dónde ver el duelo entre Crystal Palace vs. Manchester United, por la Premier League

‘Águilas’ y ‘diablos rojos’ se pondrán cita este sábado, a las 11:30 a.m. (hora colombiana), en el estadio Selhurst Park, por la Premier League.

Daniel Muñoz con el Crystal Palace. PAUL PHELAN/DPPI via AFP

Publicidad

Este encuentro tendrá transmisión de ESPN 4 y Disney+ Premium.

¡A ‘brillar’ así como Luis Díaz!

Publicidad

Ya es costumbre que en la Premier League los colombianos sean protagonistas con sus respectivos equipos y, ahora, enfrentando a uno de los más grandes e históricos de Inglaterra, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se alistan para decir presente con el Crystal Palace.

No hace muchas fechas, Luis Díaz la ‘rompió’, justamente contra los de Manchester, y en Old Trafford, ¡que no es lo mismo! Pero ahora le llegó la oportunidad a sus compatriotas de ‘brillar’ y hacerlo en casa, vistiendo los colores de las ‘águilas’.

Cabe destacar que Crystal Palace actualmente no goza de buen presente, pues, en cuatro juegos disputados, ha igualado dos y perdido otros dos, para un total de dos unidades.

Por su parte, el Manchester United es décimo con seis puntos, a seis del líder parcial que es Manchester City, por lo que, en su intención de posicionarse en la parte más alta de la tabla, será necesario sumar de a tres.

Jefferson Lerma con Crystal Palace - Foto: Getty Images

Publicidad

Esto, al igual que las ‘águilas’, que no han tenido un buen inicio de temporada, pero, frente a su gente y en su casa, buscarán lograr su primera victoria en la campaña, para enderezar el camino; eso sí, con los colombianos como principales protagonistas.