¿Cuáles son los estadios y sedes de la Eurocopa de Alemania 2024?

Este viernes comienza una nueva edición de la Eurocopa de Naciones en Alemania y desde ya los aficionados al fútbol están atentos a lo que será este certamen. A raíz de un nuevo certamen, le presentamos cuáles serán los estadios y las sedes en este 2024.

1 - El Olímpico de Berlín: El doble récord de Bolt, la final del Mundial 2006 y una capilla

Su construcción se debe a los Juegos Olímpicos de 1936, entonces con una capacidad de 100.000 espectadores que las posteriores reformas han reducido a los 74.475 actuales, según datos del Hertha, el equipo que ejerce como local en ese estadio.

Sede de la final de la Copa de Alemania desde 1985, del partido decisivo del Mundial 2006 y de la final de la Liga de Campeones de 2015 ganada por el Barcelona al Juventus, allí estableció Usain Bolt los récords mundiales de los 100 y los 200 metros en los Mundiales de 2009. Desde diciembre de 2020 dispone de un sistema de iluminación con 10.500 luces LED. Además, el estadio está provisto de una capilla.

Sede de 6 partidos de la Eurocopa 2024:

España vs. Croacia 15 de junio a las 11:00 a.m. (hora colombiana); Ganador play off A - Austria, 21 de junio a las (hora colombiana), Países Bajos vs. Austria, 25 de junio a las 11:00 a.m. (hora colombiana), un octavos de final 29 de junio; un cuarto de final, 6 de julio a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y la final 14 de julio a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

2 - El estadio de Colonia: del fútbol al hockey hielo bajo techo

Casa del FC Colonia, el estadio RheinEnergie AG es el tercero que se construye sobre los mismos terrenos. Inicialmente fue el Parque Deportivo Müngersdorf, completado en 1923; después el estadio Müngersdorfer, inaugurado en 1975 y que acogió dos partidos de la Eurocopa 1988, y ahora el actual recinto con capacidad para 46.195 espectadores en fútbol.

Techado, edificado entre 2002 y 2004 bajo su estructura actual para el Mundial de 2006, con su forma angular y sus cuatro torres de acero, su versatilidad lo hace capaz de recibir casi cualquier evento. Aparte del balompié, ha sido un escenario de encuentros de fútbol americano u hockey hielo, pero también de conciertos de los Rolling Stones o Pink Floyd.

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024:

Hungría vs. Suiza 15 de junio a las 8:00 a.m. (hora colombiana); Escocia vs. Suiza, 19 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana), Bélgica vs. Rumanía, 22 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana); Inglaterra vs. Eslovenia, 25 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y un juego de octavos de final, 30 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

3 - El Allianz Arena: 340 millones de euros, 4 millones de visitantes y 380.000 luces LED I

Inaugurado en mayo de 2005, es un ícono de la ciudad de Múnich, visitado por alrededor de unos cuatro millones de personas al año, según datos publicado por el Bayern. Comparativamente, el castillo de Neuschwanstein, por ejemplo, recibe 1,4 millones visitantes cada 365 días. Su luminoso exterior tiene la membrana más grande del mundo de 66.500 metros cuadrados y 380.000 lámparas led, según las cifras oficiales de la entidad.

Allianz Arena, estadio de Múnich - Foto: AFP FRANK HOERMANN

En 2001, el Bayern y el TSV 1860, los dos clubes más grandes de Múnich, se unieron para construir su propio estadio. Un referéndum en la ciudad aprobó el proyecto por "abrumadora mayoría" en octubre de 2001. El 21 de octubre de 2002 se colocó la primera piedra. En tres años, el Allianz Arena ya era un hecho. Su inauguración fue el 31 de mayo de 2005 en un partido entre el Bayern y la selección alemana. Costó 340 millones de euros.

Inicialmente fue propiedad de ambos clubes al 50 por ciento, pero los problemas financieros del TSV Múnich 1860 provocaron que el Bayern comprara sus acciones en 2006.

Sede de 6 partidos de la Eurocopa 2024:

Alemania vs. Escocia, 14 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana); Rumanía - Ganador play off B, 17 de junio a las 8:00 a.m. (hora colombiana); Eslovenia vs. Serbia, 20 de junio a las 8:00 a.m. (hora colombiana); Dinamarca vs. Serbia, 25 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana); un juego de octavos de final, 2 de julio a las 11:00 a.m. (hora colombiana); y una semifinal, 9 de julio a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

4 - Frankfurt Arena: Un siglo de fútbol, un combate de Ali y una renovación en 2005

Ubicado en el mismo lugar que el legendario Waldstadion, bajo el nombre publicitario actual de Deutsche Bank Park, construido en 1925 y cuya última renovación, que realmente fue una reconstrucción total, data de 2005, con una inversión aproximada de 126 millones de euros, el Fráncfort Arena tiene actualmente una capacidad de 48.500 espectadores para encuentros internacionales y el techo interior de membrana de cable de acero más grande del mundo con un peso de 22.500 toneladas. Su techo retráctil puede cerrarse en 20 minutos.

Frankfurt Arena. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Desde su primera versión hasta ahora, ha sido escenario de casi un siglo de fútbol, pero también de fútbol americano, con los Fráncfort Galaxy como locales, ciclismo, hockey sobre hielo y un combate de boxeo de Muhammad Ali contra Karl Mildenberger en 1966, además de balonmano, con el récord mundial de espectadores en 2014 (con 44.189 aficionados).

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024:

Bélgica vs. Eslovaquia, 17 de junio a las 11:00 a.m. (hora colombiana); Dinamarca vs. Inglaterra, 20 de junio a las 11:00 a.m. (hora colombiana); Suiza vs. Alemania, 23 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana); Eslovaquia vs. Rumania, 26 de junio a las 11:00 a.m. (hora colombiana) y un juego de octavos de final, 1 de julio a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

5 - Volksparkstadion de Hamburgo: dos Mundiales, una Eurocopa y un título del Atlético

Inaugurado en 1953, pero renovado significativamente en el año 2000 para transformarse en el estadio actual, el Volksparkstadion de Hamburgo se prepara para recibir el cuarto gran torneo de su historia, después de ser sede de los Mundiales de 1974 y 2006 y de la Eurocopa de 1998. Ahora también acogerá la fase final continental en este 2024 con sus gradas con capacidad para 49.000 espectadores en encuentros de fútbol.

Volksparkstadion de Hamburgo. AXEL HEIMKEN/AFP

Escenario del título de la Liga Europa ganado por el Atlético de Madrid al Fulham en 2010 y de grandes conciertos, en su interior tiene el museo del HSV Hamburgo, un restaurante y es "un mundo de experiencias en torno al fútbol", según la definición del Hamburgo.

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024:

Play off Winner A-Países Bajos, 16 de junio a las 8:00 a.m. (hora colombiana); Croacia vs. Albania, 19 de junio a las 8:00 a.m. (hora colombiana); Play off C - República Checa, 22 de junio a las 8:00 a.m. (hora colombiana); República Checa vs. Turquía, 26 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y un cuarto de final, 5 de julio a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

6 - Signal Iduna Park de Dortmund: El legendario 'muro'

No existe una tribuna con tanta fama ni más grande en el fútbol europeo como el 'Muro' del estadio Signal Iduna Park de Dortmund. Una leyenda preparada para la Eurocopa 2024. El campo de fútbol más grande de Alemania, con una capacidad de 81.365 asientos, que se reduce a 62.000 para los encuentros de competición internacional, es un templo del balompié continental.

Signal Iduna Park. INA FASSBENDER/AFP

Casa del Borussia Dortmund, ubicado en el medio de la ciudad, sede del Mundial 2006, construido para el Mundial de 1974 y renovado varias veces a lo largo de su historia y con una fachada de cristal, su construcción se remonta al 2 de abril de 1974, entonces bajo el nombre de Westfalenstadion y preparado para 54.000 espectadores, la mayoría de pie.

Sede de 6 partidos de la Eurocopa 2024:

Italia vs. Albania,15 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana); Turquía-Play-off Winner C, 18 de junio a las 11:00 a.m. (hora colombiana); Turquía vs. Portugal, 22 de junio a las 11:00 a.m. (hora colombiana); Francia-Play off A, 25 de junio a las 11:00 a.m. (hora colombiana); un octavo de final, 29 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana); y una semifinal, 10 de julio a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

7 - Red Bull Arena de Leipzig: Un techo de última generación para "una acústica superior"

Antiguo 'Zentralstadion', en el "corazón" de la ciudad de Leipzig, luce el Red Bull Arena, cuya construcción empezó en el año 2000, concluyó en 2004 (su inauguración fue el 16 de julio de ese año) y tiene una capacidad máxima de 47.069 espectadores, bajo un techo de última generación que está diseñado para "una acústica superior" durante los conciertos.

Red Bull Arena. ODD ANDERSEN/AFP

El Red Bull Arena está construido justo donde estaba el antiguo campo Central y la pista de atletismo del antiguo recinto, aparte de conservar el antiguo muro. La primera piedra se colocó con motivo del centenario de la fundación de la Federación Alemana de Fútbol en esta ciudad.

Sede de 4 partidos de la Eurocopa 2024: Portugal vs. República Checa, 18 de junio de 2024 a las 2:00 p.m. (hora colombiana); Países Bajos vs. Francia, 21 de junio de 2024 a las 2:00 p.m. (hora colombiana); Croacia vs. Italia, 24 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana); y un octavo de final, 2 de julio a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

8 - Veltins Arena de Gelsenkirchen: Fútbol, ópera, hockey hielo, pista de esquí...

Abierto en 2001, con techo retráctil y terreno deslizable, ya fue sede del Mundial 2006, pero también del Campeonato del Mundo de Hockey sobre Hielo de 2010, ha sido reconvertido en una pista de esquí, un teatro de ópera o un escenario de combates de boxeo, que enfatizan en el objetivo cuando fue construido: su polivalencia, más allá del fútbol. Sólo necesita "unas horas" para mutar de un estado a otro, con una naturalidad asombrosa.

Eurocopa 2024. MICHAELA STACHE/AFP

También ha recibido conciertos. U2, Robbie Williams, Bon Jovi, AC/DC, Bruce Springsteen, Metallica o Depeche Mode han tocado bajo su techo, con sus gradas móviles. Ahí juega el Schalke 04, con una media de espectadores de 62.271 espectadores. "El mundo nunca ha visto un estadio como este", dijo Josepp Blatter, entonces presidente de la FIFA, cuando fue inaugurado. En partidos internacionales es capaz de recibir a unos 50.000 aficionados.

Sede de 4 partidos de la Eurocopa 2024: Serbia vs. Inglaterra, 16 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana); España vs. Italia, 20 de junio de 2024 a las 2:00 p.m. (hora colombiana); Play off C-Portugal, 26 de junio de 2024 a las 2:00 p.m. (hora colombiana); y un octavo de final, 30 de junio de 2024 a las 11:00 a.m. (hora colombiana).

9 - Sttutgart Arena: De la 'cuarta' del Real Madrid a la Eurocopa 2024

El Neckarstadion es su predecesor. Historia absoluta del fútbol mundial. Allí se jugaron los Mundiales de 1974 y 2006, también la Eurocopa de 1988 o dos finales de la Copa de Europa más clásica, como la victoria del Real Madrid sobre el Reims en 1959. Su capacidad en un encuentro de fútbol es de 54.812 espectadores, pero puede acoger hasta 60.449 personas.

La finalización de su última renovación se produjo en este 2024 para ser sede de la Eurocopa 2024, aunque su aspecto actual ya fue configurado en 2017, con la renovación de la cubierta del estadio. Tiene 27 kilómetros de tuberías para calentar el césped.

Eurocopa 2024. MICHAELA STACHE/AFP

Ha sido escenario de fútbol americano, con cuatro finales de la Eurobowl entre 1994 y 1997; partidos de los Harlem Globetrotters en los años 50; combates de boxeo; balonmano; conciertos; el Campeonato del Mundo de atletismo en 1993; carreras de motos... Es la sexta instalación deportiva más grande de Alemania.

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024: Eslovenia vs. Dinamarca,16 de junio de 2024 a las 11:00 a.m. (hora colombiana); Alemania vs. Hungría, 19 de junio de 2024 a las 11:00 a.m. (hora colombiana); Escocia vs. Hungría, 23 de junio de 2024 a las 2:00 p.m. (hora colombiana); Play off B-Bélgica, 26 de junio de 2024 a las 11:00 a.m. (hora colombiana); y un cuarto de final, 5 de julio de 2024 a las 11:00 a.m. (hora colombiana).

10 - Dusseldorf Arena: Un techo retráctil de 8.000 toneladas y un festival de Eurovisión.

Sustituto del antiguo Rheinstadion, sede del Mundial de 1974 y de la Eurocopa de 1988, la vida del Düsseldorf Arena se remonta a 2004; tiene capacidad para 54.600 espectadores (52.000 en encuentros de fútbol); dispone de un techo retráctil con 235 metros de largo, 201 de ancho y un peso de 8.000 toneladas que se abre y cierra en sólo 30 minutos con tocar un botón; y cuenta con un sistema de calefacción de última generación. Cien ventiladores distribuyen 900.000 metros cúbicos de aire por hora.

Dusseldorf Arena. INA FASSBENDER/AFP

Escenario de los partidos del Fortuna Dusseldorf, actualmente en la Bundesliga 2, allí se han celebrado conciertos, combates de boxeo, partidos de fútbol americano y hasta el Festival de Eurovisión de 2011.

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024: Austria vs. Francia, 17 de junio de 2024 a las 2:00 p.m. (hora colombiana); Eslovaquia-Play off B, 21 de junio de 2024 a las 8:00 a.m. (hora colombiana); Albania vs. España, 24 de junio de 2024 a las 2:00 p.m. (hora colombiana); un juego de octavos de final, 1 de julio de 2024 a las 11:00 a.m. (hora colombiana) y un cuarto de final, 6 de julio de 2024 a las 11:00 a.m. (hora colombiana).