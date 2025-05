¿Cuántas Champions han ganado los finalistas PSG e Inter y quién es el mayor campeón?

París Saint-Germain, de Francia, e Inter de Milán, de Italia, disputarán una final inédita en la Champions League, definición que tendrá como escenario el estadio Allianz Arena, casa del Bayern Múnich y donde sonará el pitazo inicial a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

Inter, que superó en semifinales al Barcelona de España, va por su cuarta corona luego de haber ganado 3 finales y perdido otras 3, mientras que el PSG le apunta a su primera conquista tras ya haber perdido la única que afrontó.

El Inter se coronó campeón en 1964, 1965 y 2010, cuando venció a Real Madrid de España, Benfica de Portugal y Bayern Múnich de Alemania, respectivamente.

Mientras que, en su orden, perdió las finales de 1967, 1972 y 2023 contra Celtic de Escocia, Ajax de Países Bajos y Manchester City de Inglaterra.

Publicidad

Por su parte, el París –que viene de dejar en el camino al Arsenal de Inglaterra– sucumbió en su única final, la de 2020, 1-0 frente al Bayern Múnich en Lisboa, Portugal.

Ahora, ambos elencos se medirán en un duelo sin un claro favorito, ya que los 2 planteles están el óptimo nivel. Inter acaba de ser subcampeón de la Liga de Italia y al PSG lo preceden los títulos de Liga y Copa de Francia. Además, ambos sucumbieron la última vez que llegaron a esta instancia.

Publicidad

¿Cuántas Champions han ganado PSG e Inter?

Inter se ha impuesto en 3 finales y ha perdido otras 3, mientras que PSG solo ha llegado a una final y cayó en ella. Acá, el historial de cada uno:

Inter de Milán (ITA)

⦁ Finales ganadas:

1964: 3-1 sobre Real Madrid de España, en Viena (Austria)

1965: 1-0 sobre Benfica de Portugal, en Milán (Italia)

2010: 2-0 sobre Bayern Múnich, de Alemania, en Madrid (España)

⦁ Finales perdidas:

1967: 2-1 contra Celtic de Escocia, en Lisboa (Portugal)

1972: 2-0 contra el Ajax de Países Bajos, en Roterdam (Países Bajos)

2023: 1-0 contra Manchester City de Inglaterra, en Estambul (Turquía)

París Saint-Germain (FRA)

⦁ Una final perdida 1-0 en 2020 contra Bayern Múnich de Alemania en Lisboa, Portugal.

Publicidad

¿Qué equipo ha ganado más Champions?

El historial está comandado por el Real Madrid de España con 15 coronas, mientras que el segundo en el escalafón es el Milan de Italia, con 7. El listado completo de ganadores es el siguiente:

Publicidad

Campeones de Champions

⦁ Real Madrid (ESP): 15 títulos

⦁ Milan (ITA): 7

⦁ Bayern Múnich (ALE): 6

⦁ Liverpool (ING): 6

⦁ Barcelona (ESP): 5

⦁ Ajax (NEED): 4

⦁ Inter de Milán (ITA): 3

⦁ Manchester United (ING): 3

⦁ Juventus (ITA): 2

⦁ Benfica (POR): 2

⦁ Chelsea (ING): 2

⦁ Nottingham (ING): 2

⦁ Porto (POR): 2

⦁ Borussia Dortmund (ALE): 1

⦁ Celtic (ESC): 1

⦁ Hamburgo (ALE): 1

⦁ Steaua Bucarest (RUM): 1

⦁ Marsella (FRA): 1

⦁ Manchester City (ING): 1

⦁ Feyernoord (NEED): 1

⦁ Aston Villa (ING): 1

⦁ PSV (NEED): 1

⦁ Estrella Roja (SRB): 1

Títulos por país

⦁ España: 20 (con 2 equipos)

⦁ Inglaterra: 15 (con 6 equipos)

⦁ Italia 12: (con 3 equipos)

⦁ Alemania: 8 (con 3 equipos)

⦁ Países Bajos: 6 (con 3 equipos)

⦁ Portugal: 4 (con 2 equipos)

⦁ Francia: 1

⦁ Escocia: 1

⦁ Rumania: 1

⦁ Serbia: 1