David Alonso: hora y dónde ver la última carrera del piloto colombiano en el Moto3 2024

El piloto de Aspar Team, David Alonso , afrontará su última carrera en Moto3 desde la primera posición de parrilla. El campeón del mundo ha logrado su séptima pole del año en el Circuit de Barcelona – Catalunya tras batir el récord del circuito. Alonso ha entrado directamente en la Q2 después de lograr el segundo mejor registro en el último entrenamiento libre. En el cronometrado, el colombiano ha marcado el ritmo desde los primeros minutos y no ha dado opción a sus rivales.

En su primer intento ha parado el crono en 1:46.026, un tiempo con el que se ha puesto al frente de la tabla de tiempos. Sin embargo, aún tenía más y en su segundo intento ha mejorado hasta el 1:45.905. Con este tiempo, Alonso ha batido por dos décimas el anterior récord del trazado catalán, que estableció él mismo en el Gran Premio de Cataluña.

Pese a que todavía quedaba mucha sesión por delante, ningún piloto ha sido capaz de mejorar su registro. De hecho, Alonso ha sido el único que ha rodado en 1:45. Mañana, el colombiano luchará por sumar su decimocuarta victoria del año para cerrar su etapa en Moto3 por todo lo alto. Tras el piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team partirán Collin Veijer e Iván Ortolá, que se juegan el subcampeonato junto a Dani Holgado, que saldrá desde la quinta plaza.

David Alonso, piloto colombiano. Aspar Team.

Marcos Uriarte arrancará su primera carrera con el CFMOTO Valresa Aspar Team desde la vigesimoprimera posición. El joven cántabro continúa dando pasos al frente en su debut con el equipo y ha acabado satisfecho con el trabajo realizado en la segunda jornada. Tras marcar el vigesimoquinto mejor crono en la última sesión de entrenamiento, Uriarte ha disputado la Q1, una sesión en la que ha logrado un registro de 1:47.802 que le vale para salir mañana desde la séptima fila de parrilla.

“Hoy puedo decir que estaba buscando la pole y la he conseguido. Me he concentrado en pilotar y estaba seguro de lo que hacía. En la última sesión de entrenamiento hemos trabajado en nuestro ritmo, en ser constantes para la carrera. Mañana el objetivo es disfrutar, pase lo que pase, quiero disfrutar de mi última carrera en Moto3 y ver la bandera a cuadros”, dijo Alonso, tras quedarse con la pole.

Hora y dónde ver el GP de Barcelona, en el Moto3

Fecha: domingo 17 de noviembre

Hora: 44:45 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Disney Plus.