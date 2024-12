Carlos Alcaraz y su deseo en Copa Davis: "Quiero que Rafael Nadal se retire con un título"

El español Carlos Alcaraz , que este viernes quedó eliminado de las Finales ATP, declaró que la Copa Davis será "muy especial" por la retirada de Rafael Nadal, al que quiere despedir con un título.

"Es el último torneo del año y probablemente uno de los torneos más especiales que voy a jugar. Último torneo de Rafa, podré estar a su lado en los últimos momentos en una pista de tenis para él", dijo en rueda de prensa tras la derrota ante el alemán Alexander Zverev (7-6 (5) y 6-4).

"Es un torneo que realmente quiero ganar algún día. Cuando era niño, soñaba con ganar la Copa Davis para España. Este año tenemos una oportunidad muy especial de ganarla. Pero creo que es más importante para Rafa, por ser su último torneo. Quiero que se retire con un título. Va a ser muy, muy emotivo y un torneo muy especial para mí", añadió.

El murciano viajará este sábado a Málaga y se unirá al resto de la expedición, que ya está en la ciudad andaluza entrenándose para el debut del martes ante Países Bajos. Alcaraz, de hecho, será el primero en salir a jugar.

Comprometido por un constipado, hizo balance del torneo de Turín, en el que perdió dos partidos y ganó uno.

"Ha sido una semana difícil para mí, luchando con algunos problemas físicos, pero al mismo tiempo ha sido un torneo realmente bonito. Es un privilegio cada vez que juego este torneo, contra los ocho mejores jugadores del mundo. Intento aprovechar al máximo estos partidos. Aprenderé de ello", apuntó.

"Creo que he jugado un buen tenis aquí esta semana. Hoy me he enfrentado a uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda. Sólo un poco decepcionado, pero feliz de todos modos por haber jugado este torneo una vez más", señaló.

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, tenista españoles convocados a los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Alcaraz llegó, al igual que el año pasado, justo de fuerzas a esta Copa de Maestros, algo que quiere corregir para la próxima campaña.

"Creo que este año he llegado a esta parte mucho mejor que el pasado, pero muy lejos de donde quiero estar. Para mí es un objetivo venir aquí lo más fresco mentalmente que pueda. No es fácil, al menos para mí, viajar mucho en esta parte del año. Echo de menos mi casa. Quiero pasar tiempo con mis seres queridos", indicó

Pero resaltó que su hambre de títulos sigue intacta: "Todo jugador quiere estar en la final, quiere llegar lo más lejos posible durante los torneos".

"Este año he jugado grandes torneos y torneos muy malos. Mi objetivo al final es estar siempre ahí. Cada torneo que voy a jugar, al menos llegar a la semifinal, a la final, darme la oportunidad de ganar el torneo. Así que tengo que trabajar. Gracias a Dios soy joven, así que tengo o espero tener muchos años para llegar ahí", sentenció.